Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio»

A Prime: «Il Napoli è una mia creatura e mi piacerà sempre come squadra. Romelu dovrà ritrovare la condizione, per noi è importantissimo».

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a Prime Video poche ore prima del match contro il Benfica di Champions.

Le parole di Conte

«Vincere la Champions? E’ il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona. I calciatori sono carichi, è una partita importante in uno stadio caldo contro un’ottima squadra e un grande allenatore.»

Su Mourinho:

«E’ un piacere affrontarlo, è un vincente, un grandissimo, c’è poco da dire.»

La crescita del Napoli:

«Non ci sono mai stati punti di rottura, c’è un percorso da fare e bisognava inseguire la rotta ridisegnandola. Ma a me il Napoli piace e piacerà sempre, è una mia creatura e andiamo di pari passo con club e giocatori. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo uscire da ogni gara a testa alta senza rimpianti».

Infine, il ritorno in campo di Lukaku:

«Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante».

Ecco cosa scrive Libero:

“Sistemato il campionato, con la prima posizione in classifica alla pari del Milan, Antonio Conte vuole mettere a posto anche il discorso Champions League. I sette punti collezionati nelle prime cinque giornate europee dal Napoli non lasciano tranquilli in ottica qualificazione e la trasferta di questa sera in casa del Benfica pare l’occasione giusta per cambiare il vento (calcio d’inizio alle 21, si vede su Prime Video). La formazione portoghese, infatti, sta faticando in questa prima parte di Champions, con una sola vittoria, peraltro contro l’Ajax ultimo in classifica, e ben quattro sconfitte.”