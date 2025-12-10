La sfida Conte-Mou promette scintille: sarà il loro primo confronto in Champions e la posta in palio è alta

Il Napoli di Antonio Conte torna sotto i riflettori d’Europa con una missione chiara: rimettere in ordine il cammino Champions. Ne parla Libero.

Conte-Mou sul palcoscenico più importante: i dettagli

Ecco cosa scrive Libero:

“Sistemato il campionato, con la prima posizione in classifica alla pari del Milan, Antonio Conte vuole mettere a posto anche il discorso Champions League. I sette punti collezionati nelle prime cinque giornate europee dal Napoli non lasciano tranquilli in ottica qualificazione e la trasferta di questa sera in casa del Benfica pare l’occasione giusta per cambiare il vento (calcio d’inizio alle 21, si vede su Prime Video). La formazione portoghese, infatti, sta faticando in questa prima parte di Champions, con una sola vittoria, peraltro contro l’Ajax ultimo in classifica, e ben quattro sconfitte.”

Il Benfica, insomma, rappresenta un’avversaria alla portata degli azzurri, nonostante le note assenze nel Napoli.

«Nella testa della squadra non ci deve essere qualcosa di diverso rispetto alla vigilia delle altre partite: per noi ogni partita è importante, sicuramente ci sarà la massima concentrazione e voglia. C’è da recuperare un po’ di energie, non c’è stato tantissimo tempo per preparare la partita. Diamo tutto e poi vediamo alla fine quale sarà il risultato e la classifica», dice Conte.

“Per la gara di Champions, il tecnico non recupera nessuno dall’infermeria e riproporrà la stessa formazione del successo contro la Juventus. A centrocampo, dunque, si rivedrà la coppia di qualità composta da Elif Elmas e Scott McTominay, nel tridente ci saranno David Neres, Rasmus Højlund e Noa Lang.”

“Una gara, tra l’altro, resa ancora più suggestiva dall’allenatore della formazione portoghese, un certo José Mourinho, uno che qualcosa di buono in Italia ha fatto, per usare un eufemismo.”

«Il Napoli è una squadra fortissima e Conte è tra i più bravi allenatori in circolazione», racconta lo stesso Mou. Quello di Lisbona sarà l’ottavo confronto tra i due allenatori (e non sono mancate le scintille). Nel bilancio c’è in vantaggio Conte, forte di quattro vittorie contro i due successi di Mourinho (c’è anche un pareggio). Sarà la prima volta, però, nel palcoscenico della Champions League e la posta in palio è alta: il Benfica è all’ultima chiamata per rientrare nella corsa playoff, il Napoli ha bisogno dei tre punti per mettersi in una posizione tranquilla.