Conte ha accantonato l’evoluzione tattica ed è tornato a vincere con il suo classico 3-4-2-1 (Athletic)

Il Napoli ha vinto 1-0 contro la Roma all’Olimpico grazie al gol di David Neres, prendendosi la testa della classifica insieme al Milan. Il tecnico Antonio Conte ha deciso, dopo la sconfitta di Bologna e la sosta delle Nazionali, di tornare al suo vecchio modulo, e ora gli azzurri sono a tre vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Roma-Napoli: Conte è tornato alle origini

Scrive James Horncastle su Athletic:

La corsa al titolo prende un’altra svolta, la vetta della classifica in questo pazzo campionato è cambiata di nuovo. L’impegno di Europa League di giovedì ha portato a due giorni in meno di preparazione rispetto al Napoli. Manu Kone, il centrocampista fisicamente più imponente del campionato, ha giocato con un infortunio subito nella vittoria per 2-1 sul Midtjylland. Gasperini sentiva di poter fare solo tre cambi tra una partita e l’altra. Evan Ferguson è tornato in squadra ed è stato così inefficace, che è uscito a metà match. La Roma era tutta in avanti quando Rasmus Hojlund ha guidato un contropiede fulmineo e ha dato palla all’unico giocatore in campo in grado di tenere il suo passo, David Neres.

E’ stata una partita incredibilmente fisica e Antonio Conte ne è uscito con merito. Le ferite lo hanno costretto a tornare alle origini. La sua evoluzione tattica nell’ultimo anno è stata accantonata. Il Napoli torna a giocare con il 3-4-2-1, un classico di Conte; serve ritmo da Neres, Hojlund e Noa Lang. I campioni d’Italia hanno vinto tutti i big match tranne quello contro la squadra con cui ora condividono la testa della Serie A, il Milan.