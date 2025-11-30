Gasperini: «Dopo aver toccato il pallone Rrahmani alza il piede e sgambetta Konè»

A Dazn: «Anche il Napoli ha tirato pochissimo, a livello produttivo era una partita bloccata»

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Si parte dall’episodio del fallo di Rrahmani

«È chiaro che questi episodi si possono vedere in tanti modi. Però il giocatore alza il piede dopo aver toccato la palla e va a sgambettare. Si può fischiare e non fischiare, non è così netto. Al di là di questo ci siamo trovati scoperti perché avevamo i due esterni fuori. Ci abbiamo messo del nostro in quest’occasione»

Leggi anche: Roma-Napoli, proteste per il fallo di Rrahmani. Marelli: «Tocca il pallone prima»

Poca produzione offensiva

«Anche il Napoli ha tirato pochissimo, a livello produttivo era una partita bloccata. Ci dispiace non essere riusciti a giocare con l’energia giusta. Non avevamo la solita velocità e la palla girava lentamente»

Problema scontri diretti?

«Sono state partite diverse. Oggi abbiamo giocato un po’ più sottotono. È stato un ritmo più lento da parte di tutte e due le squadre. Noi non avevamo l’energia nervosa giusta, ci dispiace, però questa è una gara a eliminazione, il campionato è molto lungo e adesso avremmo una settimana per poi ricominciare»