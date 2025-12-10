Conte e Mourinho, se si guarda al palmares non c’è gara. Tutti e due si lamentano di tutto (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Sebastiano Vernazza, scrive di Benfica-Napoli di questa sera e quindi della sfida tra Mourinho e Conte.

Scrive la Gazza:

Se si guarda al palmares, non c’è gara, stravince Mourinho. Conte da allenatore non ha mai vinto un trofeo internazionale, Mou ha in bacheca due Champions (Porto e Inter), due Coppe Uefa (Porto e Manchester United) e una Conference (Roma). Non è una diversità di poco conto, anzi. Le tendenze degli ultimi anni dicono però che Mourinho è in fase discendente e che Conte si mantiene ad alti livelli. Tutti e due si lamentano di questo e

quell’altro, del mercato, degli arbitri, della critica cinica e incontentabile. Mou per gli arbitri ha sviluppato quasi un’ossessione. Conte in panchina continua a trovare soluzioni, laddove Mourinho ha perso il tocco. Conte è fresco di scudetto con il Napoli, Mourinho è fermo alla Conference conquistata con la Roma nel 2020. I sei anni d’età di differenza spiegano e non spiegano, fra sei anni vedremo dove sarà Conte. La realtà dice che Mourinho arriva a questa partita da sfavorito, a Conte tocca l’onere del pronostico. Il Napoli è primo in campionato e, se stasera acciuffasse i tre punti, si avvicinerebbe di molto ai playoff di Champions.

“Pagliaccio”, “Demenza senile”, “io mai squalificato per calcio scommesse”. Le liti tra Conte e Mourinho (A Bola)

Conte e Mourinho si sono affrontati sei volte in Inghilterra tra il 2016 e il 2018, con il tecnico ora al Napoli in vantaggio quattro vittorie a due. La rivalità esplose già dal 4-0 di Stamford Bridge, con Mourinho irritato dall’esultanza di Conte. Seguì una lunga “guerra fredda” fatta di accuse reciproche, dal presunto “anti-calcio” alla famosa frase sulla “demenza senile”. Dopo l’addio di Mourinho allo United le tensioni si sono attenuate, ma il nuovo duello Benfica-Napoli potrebbe riaccendere la scintilla. Lo ricorda A Bola

Conte e Mourinho le liti cominciano tra Chelsea e United

Nell’ottobre del 2016, il Chelsea travolse lo United per 4-0 a Londra, e nei minuti finali il tecnico italiano si mostrò eccessivamente entusiasta , chiedendo al pubblico di applaudire la squadra, un gesto che Mourinho considerò eccessivo. La stretta di mano non è più pacifica. “Non si festeggia così con una vittoria per 4-0. Si può fare con una vittoria per 1-0, altrimenti è un’umiliazione”, disse Mourinho. La risposta dell’allenatore del Chelsea arriva poco dopo, davanti alle telecamere: “Sono stato un giocatore e so come si fa. Ho voluto chiamare lo stadio a fare un applauso alla squadra anche sul 4-0, perché lo meritava. Non sbeffeggio nessuno, me ne guardo bene”. Da quel momento in poi, il bilancio fu quasi sempre di “guerra fredda”, durante e dopo le partite. Conte accusò Mourinho di praticare “anti-calcio”, e Mourinho rispose a Conte: “Finché un allenatore non vincerà quattro titoli con il Chelsea, sarò il numero uno”.

Nel marzo del 2017 secondo round: vince ancora Conte che a fine gara ribadisce come quello di Mourinho fosse una tattica anti-calcio: “Dallo United abbiamo preso solo calci, questo non è calcio”. La replica di Josè fu: “Finché un allenatore non vince 4 titoli al Chelsea, io sono il numero uno. Io Giuda? Sì, ma Giuda number one”.

A Gennaio 2028 Mourinho a Conte: “Pagliaccio”, Conte a Mourinho: “Demenza senile”

Le parole amare sono diventate all’ordine del giorno, ma nel gennaio 2018 le dichiarazioni di Mourinho alzano l’asticella: “Solo perché non mi comporto come un pagliaccio a bordo campo non significa che abbia perso la passione”. Conte replicò: “Credo che dovrebbe guardare com’era in passato, perché penso che avrebbe parlato di sé. Forse qualche volta penso che qualcuno dimentichi ciò che si dice in passato e come ci si comportava e penso si tratti – non mi viene il nome – di demenza senile, quando si scordano facilmente le cose passate”.. Il portoghese aggiunse: “A gennaio 2018 forse si tocca il punto più alto“Io non me la prendo con Conte – ha detto Mourinho – Le mie parole gli sono state riportate male e la domanda non gli è stata fatta nel modo giusto. Ecco perché la sua reazione è stata esagerata. Io parlavo di ‘atteggiamenti da clown’ riferendomi a me stesso. Non serve che lui mi ricordi che ho commesso degli errori e che ne commetterò altri. Però posso dire che io non sarò mai squalificato per calcioscommesse”. Mourinho lasciò lo United nel dicembre 2018 e le tensioni si calmarono. Domani ci sarà un nuovo episodio, questa volta a Lisbona, in difesa di Benfica e Napoli . Tregua o un altro round?