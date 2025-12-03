Conte cambia molto, anche per gestire gli umori dei calciatori del Napoli (Sky Sport)

Stasera il Napoli affronterà il Cagliari in Coppa Italia alle 18. A Sky Sport 24 ha parlato Francesco Modugno. Queste le sue parole.

Le parole di Modugno

«È una gestione ampia, allargata, un po’ per scelta e un po’ per forza, che riguarda non solo il fisico e la mente, ma anche gli umori dei giocatori. Conte ne cambia molti, anche in virtù di una certa emergenza in mezzo al campo. Considerando tutti gli elementi, potrebbero essere otto i cambi di Antonio Conte, un turnover spinto, importante e significativo per il Napoli. Sarà interessante vedere se la squadra manterrà la stessa struttura e la stessa identità tattica.

Se dovessero essere confermati gli uomini che stiamo raccontando, il Napoli potrebbe proporre il 3-4-3 visto nelle ultime tre partite, quelle della reazione veemente dopo la “crisetta emotiva” di Bologna. Tuttavia, potrebbe anche optare per una difesa a quattro.

In porta dovrebbe esserci Milinkovic-Savic. La sua presenza può essere determinante in certe partite, soprattutto quando il match rischia di andare ai rigori. Dietro, in difesa, Jesus farà gli straordinari, con Olivera che si stringe come terzo di sinistra. A destra, ci sarà Mazzocchi con Spinazzola che rientra dopo alcuni fastidi muscolari.

A centrocampo, la prima scelta forte punta su McTominay, con Vergara, un napoletano al debutto. Vergara giocherà insieme a Elmas, due giocatori con attitudini chiaramente offensive.

In attacco, la situazione è altrettanto interessante: Politano conferma il suo ruolo da co-titolare, Lucca cerca il rilancio e Ambrosino, anch’egli napoletano, giocherà la sua prima partita dall’inizio, completando un reparto giovane e promettente.»