Conte aveva visto giusto, ma non è riuscito a trasmettere la fame ai suoi calciatori impauriti

La sconfitta contro il Benfica di Mourinho non è stata una delle migliori serate del Napoli. L’allenatore, Antonio Conte e i suoi giocatori l’hanno giustificata con una mancanza di energie dovuta ai tanti impegni della squadra e alla ora tradotta a causa degli infortuni. nella battaglia tra Mourinho e Conte ha decisamente vinto il portoghese e i quotidiani lo hanno sottovalutato con voti impietosi nei confronti del tecnico partenopeo.

Conte prende 5 da Repubblica e 5,5 dal Corriere della sera e non va meglio con gli altri

Le pagelle di Conte

Corriere dello Sport 5

Cambia tre moduli ma non basta e rimedia il terzo ko su tre trasferte in Champions. Il Napoli viene sorpreso dai ritmi alti in avvio ed è poco preciso e lucido quando crea la superiorità. Per gli spareggi, ora, saranno decisive le ultime due.

Gazzetta dello Sport 5

Lui aveva gli occhi giusti, ma non è riuscito a trasmettere quella fame ai suoi, impauriti dal Da Luz. Per i playoff non può più sbagliare.

Tuttosport 5

In campionato in un modo, in Champions in un altro. Perché? Approccio troppo molle e squadra poco reattiva. I cambi non cambiano l’inerzia del match.