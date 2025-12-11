Conte aveva visto giusto, ma non è riuscito a trasmettere la fame ai suoi calciatori impauriti
L'allenatore del Napoli bocciato dalle pagelle dei quotidiani dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica
La sconfitta contro il Benfica di Mourinho non è stata una delle migliori serate del Napoli. L’allenatore, Antonio Conte e i suoi giocatori l’hanno giustificata con una mancanza di energie dovuta ai tanti impegni della squadra e alla ora tradotta a causa degli infortuni. nella battaglia tra Mourinho e Conte ha decisamente vinto il portoghese e i quotidiani lo hanno sottovalutato con voti impietosi nei confronti del tecnico partenopeo.
Conte prende 5 da Repubblica e 5,5 dal Corriere della sera e non va meglio con gli altri
Le pagelle di Conte
Corriere dello Sport 5
Cambia tre moduli ma non basta e rimedia il terzo ko su tre trasferte in Champions. Il Napoli viene sorpreso dai ritmi alti in avvio ed è poco preciso e lucido quando crea la superiorità. Per gli spareggi, ora, saranno decisive le ultime due.
Gazzetta dello Sport 5
Lui aveva gli occhi giusti, ma non è riuscito a trasmettere quella fame ai suoi, impauriti dal Da Luz. Per i playoff non può più sbagliare.
Tuttosport 5
In campionato in un modo, in Champions in un altro. Perché? Approccio troppo molle e squadra poco reattiva. I cambi non cambiano l’inerzia del match.