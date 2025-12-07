Chiellini: «Abbiamo scelto di non dare punti di riferimento al Napoli, a Roma hanno vinto con i duelli»

Giorgio Chiellini è intervenuto a Dazn nel pre-partita di Napoli-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni integrali.

Chiellini: «Stasera giochiamo senza punti di riferimento»

«Arrivo allo stadio? Siamo abituati a ben di peggio, qui non è mai tranquillo ma nel limite della sportività. Mi aspetto una partita di ritmo e intensità, ma voglio parlare solo di calcio. Koopmeiners? È un giocatore diverso da quello che ero io o da quello che è Buongiorno al Napoli, è un ragazzo intelligente e ha avuto un impatto positivo anche da braccetto sinistro. Ha ripreso ritmo e sicurezza, ciò che sta facendo meglio è un ruolo di guida, che posiziona, che aiuta i compagni.

Formazione? Senza punti di riferimento, tra un po’ vedrete chi giocherà davanti. Credo sia stato fatto per avere controllo della partita e per non avere punti di riferimenti a una squadra fisica che gioca uomo su uomo e che a Roma ha portato il gioco dove voleva, nella vittoria dei duelli e nella combinazione degli attaccanti molto vicini tra loro. David? Io ho visto molta convinzione da parte sua così come da parte di Openda, nonostante si parlasse di Coppa Italia. Per loro sarà un’occasione, io l’avevo detto: come sempre quando ci sono infortuni è una brutta notizia per la società ma una buona notizia per chi invece è stato acquistato e deve dimostrare. Siamo curiosi anche noi di scoprirli meglio, avranno spazio nelle prossime settimane»