Cassano: «Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Conte un genio, ha vinto lui il match con le sue scelte»

Lele Adani e Antonio Cassano hanno parlato a Viva El Futbol del match tra Napoli e Milan, semifinale di Supercoppa vinta dagli azzurri 2-0. I due si sono soffermati anche sulla prestazione di Rasmus Hojlund, che ha segnato la seconda rete del Napoli.

Adani ha dichiarato:

«Nel suo gol Hojlund ha fatto impazzire letteralmente De Winter. Lì la chiave della partita: il duello tra i due. De Winter ha fatto davvero fatica nell’uno contro uno. Nella palla in profondità c’era sempre un calciatore, ovvero il danese, che teneva dietro De Winter. Forse Maignan leggermente colpevole sui due gol del Napoli».

Anche l’ex calciatore Cassano ha commentato il match al podcast:

«Per il Milan zero tiri in porta, Milinkovic ha fatto zero vere parate. Milan molto lento, niente di che. Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa. Il Napoli ha stra-meritato di vincere. Ha avuto quattro cinque occasioni, due parate di Maignan. Ovviamente la partita l’ha vinta in panchina Conte che ha messo le due mezze punte Elmas e Neres per tirar fuori Pavlovic e Tomori per isolare l’uno contro uno di Hojlund con De Winter. Lì, quando uno è un genio, vince le partite così. Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan; questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni. Vincere le partite, saper far calcio, saper fare l’allenatore di un certo tipo».