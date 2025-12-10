Buongiorno: «Dobbiamo continuare a migliorare senza creare un caso per la sconfitta di oggi»

In mixed: «Non è una cosa mentale, abbiamo giocato tante gare sempre con gli stessi giocatori dati i tanti infortuni»

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno parlato in mixed zone nel postpartita della super sfida di Champions League contro il Benfica

Le parole di Buongiorno

«Siamo sicuramente amareggiati, oggi è mancata un po’ di energia. Venivamo da un ciclo di gare impegnative, è stato quello probabilmente. Loro ci hanno messo agonismo ed energia. Prima del Copenaghen dobbiamo pensare a domenica e reagire subito. Non bisogna farne un caso, ci è mancata energia e un po’ di cattiveria probabilmente. Dobbiamo continuare a lavorare e stare sereni, lavorando a testa alta.

Nel primo tempo è ovvio che cerchi di recuperare e fare gol concedendo qualcosa agli avversari. Noi le nostre azioni le abbiamo avute, ora torniamo a casa cercando di recuperare il prima possibile.

Gare troppo ravvicinate?

«Ci sono tante partite, lo sappiamo ma noi ci alleniamo per questo. Il fatto di avere assenze non ci aiuta, ma noi non vogliamo alibi. Seguiamo il mister al massimo in quello che ci chiede. Ci sono partite in cui subisci di più e altre in cui subisci meno. Probabilmente oggi è mancata un po’ di energia dato il ciclo di gare importanti dalle quali venivamo.

Non è una cosa mentale, abbiamo giocato tante gare sempre con gli stessi giocatori dati i tanti infortuni. Loro sono una squadra ottima, ci hanno messo energia e agonismo. Nel primo tempo loro sono stati più bravi a concretizzare, noi non siamo riusciti a segnare. Abbiamo subito il secondo gol e per inerzia abbiamo cercato di recuperare senza riuscire a farcela. Cerchiamo di andare sempre al massimo, capita fare dei falli poi.

Noi dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla gara di domenica e andare un passo alla volta. Dobbiamo continuare a migliorare senza creare un caso per la sconfitta di oggi. Stiamo lavorando in maniera unita, c’è spirito nel gruppo. Non c’è nulla che ci blocca in Champions. Giocare fuori casa non ti aiuta ma non è facile nemmeno in casa»