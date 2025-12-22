Sullo stadio e il centro sportivo poi ha spiegato:

«Sono ottimista per natura, anche perché abbiamo un presidente determinato e volenteroso. Senza uno stadio di proprietà perdiamo 70 milioni di ricavi all’anno e quindi è molto difficile restare competitivi in Italia e in Europa, ma sono certo che verranno messi a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché il Napoli continui a essere competitivo ai massimi livelli».