Balotelli: «Il mio sogno resta il Mondiale. Ci andrei anche se mi chiamassero a 50 anni»

«Tutto funzionava alla perfezione quell’anno. Non era solo una questione di qualità, ma di fiducia reciproca verso i compagni, è uno spirito che puoi arrivare a raggiungere solo se anche fuori dal campo sei amico con gli altri. La finale di Madrid purtroppo Mourinho non mi ha fatto partire titolare. Ero un po’ arrabbiato perché, durante la settimana in cui ci siamo allenati a Madrid, ha provato me, Eto’o e Milito. Poi due giorni prima della partita ha cambiato decisione».

In tanti pensano che abbia buttato via la sua carriera:

«Ho capito che quando fisso un obiettivo a breve termine, non commetto errori. Quando ne fisso uno di lungo termine mi perdo un po’ per strada. È successo tante volte durante la mia carriera che giocassi due, tre partite, in cui segnavo e giocavo bene e poi nella quarta ti chiedevi: “Ma Mario sta giocando?”. In realtà dentro di me avevo la stessa voglia di segnare, di giocare bene, ma non ci riuscivo. Se solo avessi mantenuto lo stesso livello, sicuramente avrei avuto più presenze in Nazionale e sicuramente avrei segnato più gol».

Ha vissuto molte esperienze diverse in carriera: Serie A, Premier League, Ligue 1, oltre ai campionati turco e svizzero. Ora prova a raccontare cosa cambia tra questi contesti: «La serie A è più tattica, il campionato inglese più fisico e le azioni sono più veloci, se sai come si fa gol, in Inghilterra segni tanto. La differenza più grande sta nei metodi di allenamento. Spazi ridotti, rapidità, intensità. In Italia anche, ma magari a volte fai solo tattica, guardi filmati lunghissimi».