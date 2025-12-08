Al Real Madrid è tutti contro tutti e nello spogliatoio volano le bottiglie (Le Parisien)

El Chiringuito ha raccontato del caos in campo e nello spogliatorio, con Vinicius e Belligham in rotta con Xabi Alonso

Il Real Madrid cade 0-2 contro il Celta Vigo e vede il Barcellona allungare a +4 in vetta alla Liga, in un clima di forte tensione. La squadra di Xabi Alonso chiude in nove e protesta duramente contro l’arbitro, con espulsioni e insulti riportati nel referto. Nel post-gara esplode anche lo spogliatoio, diviso tra chi accusa la direzione arbitrale e chi rifiuta alibi. L’assenza di Alonso nel dopopartita alimenta le voci di rottura interna, alla vigilia del match con il Manchester City. Ne scrive Le Parisien

“Sei patetico” le accuse degli spagnoli all’arbitraggio di Alejandro Quintero Gonzalez

Al di là della sconfitta in sé, è stato il palpabile nervosismo in campo a lasciare più perplessi gli osservatori domenica sera. Contro il Celta Vigo, la squadra di Xabi Alonso ha concluso la partita in nove uomini contro undici dopo l’espulsione di Fran Garcia e Alvaro Carreras. Quest’ultimo è stato espulso nei minuti di recupero dopo aver protestato con veemenza contro una decisione arbitrale. “Sei patetico”, ha urlato il terzino sinistro spagnolo all’arbitro Alejandro Quintero Gonzalez, come riportato nel rapporto arbitrale visionato da diversi media spagnoli, tra cui Marca.

Secondo il rapporto Endrick ha ricevuto anche un cartellino rosso – mentre era sostituto – per “essersi alzato dalla panchina, aver abbandonato l’area tecnica, aver urlato al quarto uomo ed essere stato trattenuto dai membri dello staff tecnico”. Il signor Quintero Gonzalez ha anche riportato nel suo rapporto un episodio che ha coinvolto il capitano del Real Madrid Dani Carvajal , attualmente fuori per una lussazione al ginocchio destro. “A partita finita, nel tunnel che porta agli spogliatoi, ho riconosciuto il giocatore ( Carvajal ), che indossava abiti civili e non la sua tenuta sportiva, e mi ha rivolto queste parole: ‘ Il tuo arbitraggio è patetico, e poi te ne piangi in conferenza stampa ‘”, ha spiegato l’arbitro. Di fronte alle crescenti critiche nella capitale spagnola , Xabi Alonso non ha esitato a prendere di mira l’arbitro trentaduenne durante la conferenza stampa post-partita. “Non mi è piaciuta la prestazione dell’arbitro. Le sue decisioni ci hanno fatto impazzire”, ha dichiarato l’allenatore del Real Madrid. Tanto che lo spogliatoio del Real Madrid è esploso completamente dopo la partita.

Nello spogliatoio del Real Madrid è volato di tutto

Secondo le informazioni rivelate dal giornalista Edu Aguirre durante la trasmissione El Chiringuito , la tensione tra i giocatori è aumentata. “Bottiglie, bende… volava di tutto”, ha raccontato. “La rabbia e la frustrazione dei giocatori nei confronti dell’arbitraggio erano palpabili”.

“È stato allora che è scoppiata la tensione, con un’altra parte dello spogliatoio che criticava chi criticava l’arbitraggio”, ha rivelato l’osservatore del Real Madrid. “Hanno detto che non era una scusa, e la frase che mi è stata letteralmente detta è stata: ‘ È una stronzata! Stiamo perdendo il campionato ‘. Ci sono stati momenti di tensione”. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo, Xabi Alonso non sarebbe stato presente alla scena , essendo completamente assente dallo spogliatoio del Real Madrid dopo la partita. “Non c’è stato alcuno scambio, nessun contatto, assolutamente nessuno, con i giocatori dopo la partita”. Questo ha riacceso le voci di una frattura con i suoi giocatori chiave, tra cui Vinicius e Jude Bellingham, che si sarebbero rivoltati contro di lui, secondo diversi media spagnoli.