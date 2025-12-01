Ajax, spettacolo pirotecnico pericoloso sospende la partita contro il Groningen (Le Parisien)

È stato organizzato dai tifosi della F-Side per commemorare un loro compagno scomparso da poco. Ajax e federazione olandese condannano il gesto: indagine disciplinare e misure preventive per garantire la sicurezza.

I tifosi della F-Side hanno provocato un pericoloso spettacolo pirotecnico ad Ajax-Groningen; partita sospesa, Ajax e federazione condannano l’episodio.

Le Parisien scrive:

“L’immagine è impressionante! Al 6° minuto della partita di prima divisione del campionato olandese tra Ajax Amsterdam e Groningen, il cielo si è improvvisamente illuminato, diventando completamente rosso. La Johan Cruijff Arena è diventata il teatro di un incredibile spettacolo pirotecnico durato diversi minuti, organizzato dai tifosi della F-Side.

La loro intenzione era rendere omaggio a uno dei loro membri, deceduto pochi giorni prima. Uno show impressionante ma vietato dalle autorità e che è rapidamente diventato pericoloso: i razzi cadevano direttamente sul terreno di gioco. I giocatori sono rientrati subito negli spogliatoi per mettersi al riparo”.

Dopo una lunga interruzione di oltre quaranta minuti, un tentativo di riprendere la partita è fallito, provocando la sospensione definitiva dell’incontro. L’arbitro, Bas Nijhuis, si è mostrato furioso ai microfoni di Espn dopo la prima interruzione: «Non posso più garantire la sicurezza dei giocatori. Un comportamento del genere non è possibile».

La condanna dell’Ajax

La Federazione calcistica olandese ha annunciato che sarà «aperta un’indagine disciplinare sugli eventi inaccettabili verificatisi durante la partita di domenica sera» e ha ricordato che «le persone che accendono fuochi d’artificio ricevono una multa di 450 euro e un divieto di accesso allo stadio da 18 a 60 mesi. Ma è soprattutto triste per coloro che sostengono davvero il loro club, i veri tifosi».

Da parte sua, l’Ajax ha condannato queste azioni in un comunicato, stimando che quanto «accaduto questa sera (domenica) allo stadio è semplicemente scandaloso. Presentiamo le nostre scuse a chiunque sia stato danneggiato in qualsiasi modo. La sicurezza degli spettatori e dei giocatori è stata messa in pericolo. È inaccettabile. Prendiamo chiaramente le distanze da questo comportamento inammissibile. I fuochi d’artificio non hanno alcun posto in uno stadio».

Sul proprio sito, il club precisa però che «gli spettatori situati nella zona interessata dello stadio erano stati perquisiti. Sono stati utilizzati anche cani per individuare i fuochi d’artificio, sia nello stadio prima dell’apertura, sia all’arrivo dei tifosi. Sono state adottate anche altre misure preventive».