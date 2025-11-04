Yamal non è del tutto fuori dalla pubalgia, va gestito. In Champions va in panchina (Marca)

Il talento del Barcellona non è ancora al meglio a causa dei problemi di pubalgia. Hansi Flick e lo staff tecnico hanno deciso di dosarne l’impiego: meno minuti in campo per evitare ricadute e ritrovare gradualmente la miglior versione di Lamine Yamal. Ne parla Marca (che è madridista).

Barcellona, Yamal andrà dosato: i dettagli

Ecco cosa scrive Marca:

“Lamine Yamal non è ancora al cento per cento. La pubalgia continua a condizionare il suo rendimento: non è più quel giocatore travolgente e imprevedibile di qualche mese fa o delle scorse stagioni. Tuttavia, contro l’Elche si è notato un chiaro miglioramento, e lo staff tecnico è convinto che sia sulla strada giusta per ritrovare la sua versione migliore. I professionisti del club sanno bene cosa serve per farlo tornare a brillare: deve essere gestito con attenzione e giocare di meno.”

«Bisogna gestire il suo infortunio. Deve allenarsi, seguire i trattamenti… Non posso dire che la lesione sia completamente superata, va e viene. E bisogna controllarla», ha spiegato ieri Hansi Flick dopo la partita contro l’Elche

“Secondo il Barcellona, questa è la chiave per evitare ricadute o peggioramenti: dosarlo. Ciò significa che Lamine non giocherà tutte le partite per intero, come accadeva in passato (la scorsa stagione è partito titolare in 58 delle 62 gare disputate), e dovrà accettare di restare più spesso in panchina. Flick e lo staff gli hanno spiegato che terminare alcune partite fuori dal campo è parte integrante del trattamento e una delle misure più importanti per la sua guarigione.”

“Nel club c’è fiducia che Lamine, appena diciottenne, accetterà questa nuova situazione, consapevole che l’obiettivo è tornare al massimo della forma e che lui stesso avverte il fastidio della pubalgia. Il Barcellona, inoltre, sta valutando di ridurre anche i suoi impegni pubblici, per garantirgli il necessario riposo fisico e mentale lontano dai campi. In società sottolineano il suo atteggiamento sempre professionale e la piena disponibilità a fare i sacrifici richiesti dalla sua condizione.”