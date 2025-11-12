Un parcheggio per le partite del Mondiale negli Usa può costare fino a 150 euro

Il parcheggio durante il Mondiale sarà costoso: si potrà arrivare a costare fino a 175 dollari (150 euro). Per raggiungere alcuni stadi degli Stati Uniti è necessario utilizzare principalmente l’auto. I visitatori europei della Coppa del Mondo rimarranno sorpresi: i parcheggi ufficiali della Fifa costano più dei biglietti più economici. Lo scrive Der Spiegel

I tifosi tedeschi pagano 10 euro per un parcheggio ad Amburgo. Al Mondiale sarà di più

“La prospettiva di raggiungere le partite della Coppa del Mondo Fifa 2026 in auto probabilmente farà rabbrividire i tifosi tedeschi. I tifosi tedeschi sono abituati a pagare solo pochi euro per il parcheggio vicino allo stadio ( dieci euro all’Hamburger SV ). Negli Stati Uniti dovranno sborsare molto di più. Per le partite in cinque sedi degli Stati Uniti, la Fifa, l’organismo di governo mondiale, ha creato un sito web per l’acquisto di posti auto, a prezzi che in alcuni casi superano persino quelli dei biglietti più economici. I visitatori di Kansas City pagheranno il prezzo più basso per il parcheggio durante una partita della fase a gironi, 75 dollari (circa 65 euro). Ad Arlington, in Texas, e a Miami, i prezzi per le semifinali e la finale per il terzo posto (Miami) salgono a 175 dollari (151 euro). Entrambi gli stadi sono difficili da raggiungere con i mezzi pubblici. Non sono ancora disponibili informazioni sui prezzi per la finale di East Rutherford, nel New Jersey, né per le partite in Canada e Messico”.

Un parcheggio a Philadelphia costa fino a 100 dollari

“Per gli appassionati di sport americani, questi prezzi non sono insoliti. Una parcheggio vicino allo stadio dei Philadelphia Eagles, campioni in carica del Super Bowl e che ospiterà sei partite della Coppa del Mondo , costa tra gli 80 e i 100 dollari nei giorni delle partite di football . Per i concerti, i prezzi possono arrivare fino a 80 euro. Gli stipendi medi negli Stati Uniti sono generalmente significativamente più alti che in Germania. Il potenziale costo totale per i tifosi, soprattutto per le partite più interessanti, è quindi in costante aumento. I biglietti per la partita dei padroni di casa del Mondiale degli Stati Uniti a Los Angeles costano già tra i 484 e i 2.363 euro. Tuttavia, i biglietti per alcune partite della fase a gironi sono disponibili a partire da 60 dollari (circa 52 euro). Secondo un articolo di “The Athletic”, gli acquirenti scopriranno la distanza esatta dei posti auto prenotati dallo stadio in questione solo in un secondo momento. Sebbene gli stadi statunitensi, tutti appartenenti a franchigie della NFL, siano circondati da parcheggi di varia entità, alcuni di questi sarebbero chiusi o utilizzati per altri scopi”.