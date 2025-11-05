Per il calcio negli States il Mondiale può diventare come le Olimpiadi per il curling: fiammata e poi dimenticatoio

Il Los Angeles Times: sicuri che il calcio sfonderà negli States? Gli americani non sono stupidi: più si appassionano al calcio, più capiscono che la Mls è scarsa (l'effetto Messi sta svanendo)

Il calcio negli States, il Mondiale può diventare come le Olimpiadi per il curling: una fiammata e poi nel dimenticatoio

Negli Stati Uniti il calcio vive una contraddizione: la base dei tifosi cresce, ma calano affluenze e ascolti di Mls e Nwsl. Gli esperti vedono nella prossima Coppa del Mondo un possibile spartiacque, ma restano dubbi sull’impatto reale. Il boom legato all’effetto Messi si è già affievolito, mentre gli investimenti restano insufficienti. Secondo alcuni studiosi, la qualità del gioco e le risorse economiche sono ancora troppo distanti dagli standard europei. Il rischio è che l’entusiasmo mondiale non basti a far diventare il calcio davvero “americano”. Ne scrive il Los Angeles Times

Il calcio negli States, crescono gli appassionati calano gli ascoltatori

Ricordate quando il calcio veniva pubblicizzato come il prossimo grande sport negli Stati Uniti? Beh, sembra che quel momento sia finalmente arrivato. Oppure no. Tutto dipende da chi lo chiedi e da come interpreti ciò che ti dice. Da un lato, c’è il recente sondaggio Harris che ha rilevato che il 72% degli americani professa interesse per il calcio, con un aumento del 17% rispetto al 2020. Un quarto di questi sono tifosi “devoti” e 1 su 5 afferma di essere “ossessionato” da questo sport.

D’altro canto, c’è il netto calo di presenze e di ascolti televisivi per i due principali campionati nazionali del paese, Mls” e Nwsl, e il pubblico deludente che si è presentato la scorsa estate per la Coppa del mondo per club Fifa e la Gold Cup. Questi risultati contrastanti (una base di tifosi in crescita mentre i numeri di presenze e spettatori stanno crollando) giungono in un momento di svolta importante per il calcio negli Stati Uniti, con la Coppa del Mondo più grande e ambiziosa che inizierà al SoFi Stadium tra meno di 200 giorni.

Gli esperti (1) – Samford University: Aumenteranno i tifosi

“La risposta breve è sì, la Coppa del Mondo sarà un momento spartiacque per il calcio in America. Tuttavia, è improbabile che porti immediatamente a un aumento significativo delle vendite di biglietti per Mls e Nwsl. Il tifo per il calcio in America si sviluppa in modo diverso rispetto ad altri sport”, ha affermato Darin W. White, direttore esecutivo dello Sports Industry Program e del Center for Sports Analytics della Samford University, che il prossimo anno lancerà un importante studio quinquennale per esplorare come il calcio possa diventare mainstream negli Stati Uniti.

“La Coppa del Mondo porterà milioni di nuovi americani nel mondo. Ci aspettiamo che nei prossimi anni questi nuovi tifosi progrediscano, dando al calcio una base di tifosi sufficientemente consistente da far pendere la bilancia e contribuire a rendere il calcio parte integrante del dibattito sportivo mainstream. Sono fiducioso che la Coppa del Mondo permetterà al calcio di raggiungere quella massa critica.”

Gli esperti (2) – Ucla, La domanda è: le aziende vorranno investire?

Steven A. Bank, professore di diritto commerciale presso l’Ucla, autore di numerosi scritti e lezioni sull’economia del calcio, non è altrettanto ottimista. “Il rischio non è che il calcio statunitense si trovi nella stessa situazione tra 10 anni, ma che regredisca”, ha affermato. “Affinché il Mondiale possa migliorare la partecipazione, gli ascolti e i ricavi dei campionati nazionali, nonché i tassi di partecipazione di giovani e adulti al calcio, dovrà fungere da catalizzatore per maggiori investimenti nazionali nel gioco.

La domanda non è se il Mondiale convincerà abbastanza persone a diventare tifosi o a passare da tifosi occasionali a tifosi affezionati o ossessivi. La domanda è se convincerà abbastanza persone e aziende facoltose a rischiare la quantità di denaro necessaria per competere con i campionati più importanti per accaparrarsi i migliori talenti”. Questo investimento potrebbe rappresentare una spinta per entrambi i campionati nazionali di prima divisione, che quest’anno hanno visto la loro affluenza e gli ascolti televisivi calare drasticamente. Dopo aver stabilito record sia nel 2023 che nel 2024, la Mls” ha visto la sua affluenza media scendere del 5,4%, a 21.988 spettatori a partita, in questa stagione. Secondo Soccer America, 19 delle 29 squadre che hanno giocato nel 2024 hanno visto diminuire la loro affluenza; più della metà ha registrato cali del 10% o più.

Gli esperti (3) Università del Michigan: L’effetto Messi si è attenuato

“C’è il rischio di estrapolare il calo di quest’anno dal contesto”, ha affermato Stefan Szymanski, professore di gestione sportiva all’Università del Michigan e autore di diversi libri sul calcio, tra cui “Money and Soccer” e “Soccernomics” (con Simon Kuper). «L’anno scorso è stato un anno record. Il problema è che l‘effetto Messi si è attenuato. Non direi che è un momento di crisi. E il modo in cui la Mls sta affrontando la situazione mi fa pensare che siano completamente concentrati su un [rimbalzo] post-Mondiale che pensano di ottenere. Io stesso sarei scettico al riguardo. Non credo che sarà di grande aiuto per loro». Szymanski ha affermato che la Coppa del Mondo potrebbe danneggiare il campionato, sottolineando l’enorme differenza nella qualità del gioco tra il calcio internazionale d’élite e la Mls.

La conclusione: Il campionato Mls è scarso, nonostante Messi, e gli americani lo sanno

«Gli americani non sono stupidi – ha detto -, sanno cosa è uno sport di buona qualità e cosa no. E sanno che la Mls è un campionato di basso livello. L’unico modo, in un mercato globale, per ottenere i migliori talenti e avere un campionato veramente competitivo è pagarne gli stipendi». Il che ci riporta alla conclusione di Bank, secondo cui la questione del calcio negli Stati Uniti non è tanto il calcio in sé, quanto i soldi spesi per questo sport. Affinché il Mondiale della prossima estate abbia un impatto duraturo, la “spinta” dovrà derivare non solo da un aumento delle presenze e degli ascolti televisivi, ma anche dagli investimenti. E, come sostiene Szymanski, questo significa anche ulteriori investimenti nei giocatori.

“Se tutto ciò che fa è attirare l’attenzione su questa competizione”, ha detto Bank, “non sono sicuro che faccia più di quanto facciano le Olimpiadi ogni quattro anni, quando aumentano temporaneamente la visibilità di alcuni sport per alcune persone che prima non erano tifosi occasionali”.