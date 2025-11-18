Pace armata tra Conte e il Napoli, l’allenatore aspetterà il rientro dei nazionali (Gazzetta)

Giornata di normalità ieri a Castel Volturno per il Napoli, tanta normalità, scrive la Gazzetta dello Sport che avrà disatteso chi si aspettava un epilogo dopo il discorso di Conte post Bologna. Invece il tecnico e la squadra si sono messi subito al lavoro, nessun colloquio personale. Ma il confronto è soltanto rimandato

“Antonio aspetterà il rientro di tutti. E poi, probabilmente, si chiuderà nello spogliatoio con la squadra al completo e proverà a trovare le parole giuste per entrare di nuovo nella testa e nel cuore dei suoi giocatori. Come un anno fa. Perché solo con un orizzonte comune si può dare un calcio alla crisi e ripartire davvero”.

Nessuna pace, la Gazzetta parla di una tregua in attesa che rientrino tutti i calciatori impegnati con le Nazionali

“Come se nella testa di Conte ci sia ora una sorta di tregua tra lui e la squadra. Una pace armata. Perché adesso è il momento di rimettersi a lavorare, di pensare alla soluzione e non rimuginare sul problema. Logico che la questione verrà analizzata nuovamente insieme a tutto il gruppo, stavolta però per mettere un punto definitivo sulla questione e voltare pagina. Perché in fondo la situazione non è poi così complicata. Fino a Bologna, il Napoli era ancora in testa, nonostante la poca brillantezza e la costante emergenza di uomini. Ora, se è possibile, la situazione è addirittura peggiorata dopo il ko in nazionale di Frank Anguissa, uno dei pilastri dei campioni d’Italia”.