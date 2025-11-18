Il Napoli ha problemi tecnici e caratteriali, e un confronto tra Conte e la squadra sarà inevitabile (Corsport)

Giornata di assoluta normalità ieri a Castel Volturno dopo il rientro di Conte, scrive il Corriere dello Sport

“Conte è atterrato a Capodichino ed è arrivato al centro sportivo a bordo di un van nero insieme con suo fratello e collaboratore Gianluca; poi ha pranzato con la squadra e gli altri; e alle 14.30 è sceso in campo con la squadra e gli altri. Normalità totale: nessun accenno, nessun richiamo, nessun riferimento alla scorsa settimana. Tutto come il giorno prima di Bologna, nastro riavvolto e va bene così: non è il momento delle chiacchiere, tantomeno quello delle recriminazioni e delle esasperazioni”.

Ma il confronto sarà necessario e ci sarà

“il Napoli ha problemi tecnici e caratteriali e un confronto, anche solo di routine davanti a un video dopo quello a caldo e molto duro di Bologna, sarà inevitabile al rientro dei dieci nazionali, ma la medicina vera sarà ritrovare immediatamente la vittoria”.