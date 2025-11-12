Stiramento Anguissa, alcuni cronisti hanno collegato gli infortuni a un allenamento troppo intenso (Gazzetta)

C’è preoccupazione per Frank Anguissa scrive oggi la Gazzetta dello Sport, riportando che il centrocampista del Napoli si sarebbe infortunato in allenamento con la Nazionale.

“Ieri sera i media camerunesi hanno reso noto che il centrocampista del Napoli non giocherà la partita contro la RepubblicaDemocratica del Congo, in programma domani sera per i playoff africani di qualificazione ai Mondiali. Sarebbe stato vittima di uno stiramento. Per oggi si attende un quadro più chiaro della situazione, dopo che saranno svolti degli accertamenti clinici approfonditi”.

La preoccupazione in casa Napoli è alta, l’assenza di Anguissa lascerebbe la squadra scoperta in quella posizione. È l’ennesimo infortunio da inizio stagione per gli azzurri e “alcuni cronisti hanno collegato gli infortuni a un allenamento troppo intenso”.