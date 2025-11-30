Roma-Napoli non valeva lo scudetto dal 1989, quell’anno poi vinse il Napoli (Repubblica)

Roma-Napoli sfida scudetto è una novità dal Puno di vista della tradizione calcistica. Ne scrivono sia Gazzetta sia Repubblica.

Scrive la Gazzetta con Sebastiano Vernazza:

Quello che una volta era il derby del Sole è diventato una partita per lo scudetto. Non c’è mai stato un testa a testa per il titolo tra Roma e Napoli fino alle ultime giornate. Al massimo Roma e Napoli si sono incrociate ad alta quota in fasi intermedie, con il campionato vinto poi da altri: successe nel 1981, con la Juve campione. Oggi si gioca il 13° turno e non era mai successo che prima delle quindicesima le due squadre si affrontassero con tanti punti, 27 la Roma e 25 il Napoli, per un totale di 52. È il motivo per cui la partita di stasera è la più importante del weekend, secondo la regola breriana della somma dei punti. Una grandinata di infortuni si è abbattuta sul Napoli – decimato il centrocampo – e Antonio Conte è passato al 3-4-2-1, sistema quasi speculare al 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini alla Roma. Anzi, possiamo parlare di squadre “specchiate”.

Roma-Napoli e l’insolito sapore di scudetto

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Anche nella capitale lo scudetto è stato festeggiato per due stagioni di seguito tra il 2000 e il 2001, grazie tuttavia al passaggio di consegne tra Lazio e Roma, che peraltro si rivelò soltanto un intermezzo nell’egemonia settentrionale. Questa volta invece c’è il Napoli che ha già gettato le basi per aprire un ciclo e deve difendere il suo scettro di campione d’Italia in carica all’Olimpico. Erano 36 anni che questa sfida non valeva per lo scudetto: 24 settembre 1989, era la sesta giornata, otto mesi dopo il titolo tricolore prese la strada del Vesuvio. Ancora più lontano il precedente del 1981, quando a 6 giornate dal traguardo le due regine del centro-sud si trovarono in testa alla classifica a pari merito con la Juventus, che nella volata finale mise ko entrambe. Ma questa promette di essere un’altra storia, se il buongiorno si vede dal mattino.