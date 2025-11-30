Roma, Gasperini ha il dubbio Baldanzi-Dybala, quindi giocherà Dybala (ovviamente). Koné ha recuperato

Il Messaggero scrive che Gasperini ha il dubbio tra Baldanzi e Dybala, frase che ci lascia supporre che il tecnico ex Atalanta abbia già deciso: giocherà l’argentino che al netto degli infortuni muscolari è calciatore di altra categoria, anche se Baldanzi è ovviamente più scattante, frizzante pimpante, sferzante direbbe Salemme. La Roma ha recuperato Konè centrocampista indispensabile per gli ingranaggi dei giallorossi che sono al comando del campionato italiano di Serie A. Momentaneamente, però, in testa c’è il Milan di Allegri re per una notte dopo aver battuto la Lazio 1-0 con canea finale per un molto presunto rigore negato alla squadra di Maurizio Sarri.

Comunque ecco cosa scrive il Messaggero a proposito della formazione che Gasperini dovrebbe mandare in campo contro il Napoli questa sera alle 20.45:

Il centrocampo è salvo. Allarme rientrato sia per Koné che per El Aynaoui. (…). Restano fuori dai convocati Dovbyk e Angeliño. Grande dubbio in avanti. Gasp vuole proporre nuovamente l’attacco leggero. Pellegrini sulla trequarti avrà il compito di limitare Lobotka che è il cervello del Napoli. Soluzione che ricorda quella del derby, in quel caso le attenzioni erano spostate su Rovella. Davanti a lui a completare il tridente Soulé e uno tra Dybala e Baldanzi. (…) Ma fare a meno di Paulo è difficile e il tecnico ha dimostrato più volte che non rinuncia mai a lui quando lo ha a disposizione. Per questo motivo appare in leggero vantaggio. (…) Ancora una volta in panchina l’irlandese Ferguson.

In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Hermoso che ha recuperato dal problema alla coscia. Al centro Ndicka che avrà il compito di fermare Hojlund; completa il terzetto difensivo Mancini. In porta Svilar. Sulle fasce spazio ai soliti Celik e Wesley. (…) La posta in palio questa sera è troppo alta e Gasperini si affiderà ai titolarissimi.