Rientro Lukaku, per Repubblica potrebbe riuscire anche contro la Roma

Il Napoli è un disco rotto, in campo e fuori. La squadra si è dissolta, è un attimo ripetere il post terzo scudetto

di Massimiliano Gallo - Disastro a Bologna, perde 2-0 e non tira mai in porta. Conte ha visto la crisi prima di tutti ma non ha terapie se non alzare la voce. De Laurentiis ripete le stesse cose da vent'anni