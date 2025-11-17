Rientro Lukaku, per Repubblica potrebbe riuscire anche contro la Roma
Lukaku è uno dei perni fondamentali per Conte, non solo in campo, ma anche nello spogliatoio
Dopo l’ennesimo infortunio di Anguissa, il Napoli si ritroverà a ripartire dopo la sosta con un organico sempre più ridotto e una situazione difficile da gestire. Oggi rientra Conte che ritroverà piano piano tutti i suoi calciatori e cercherà di studiare i rimedi per affrontare innanzitutto l’Atalanta. Intanto Lukaku prosegue il suo lavoro di recupero dall’infortunio che lo tiene lontano dal 14 agosto e, secondo Repubblica, potrebbe tornare addirittura per la gara contro la Roma
“È fondamentale pure la presenza di Romelu Lukaku: il belga ha sfruttato la sosta per migliorare la sua condizione fisica e provare a recuperare addirittura per il big match contro la Roma”.
Del resto Lukaku è uno dei perni fondamentali per Conte, non solo in campo, ma anche nello spogliatoio