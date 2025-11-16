Lukaku si allena da solo a Castel Volturno nel week-end, l’obiettivo è portarlo in panchina contro la Roma

Il Corrmezz. È la partita del 30 novembre, tra due settimane. Conte ha bisogno di Romelu in campo e nello spogliatoio. E può giocare in coppia con Hojlund

Il Corriere del Mezzogiorno, con Ciro Troise, scrive che Lukaku sta accelerando per provare ad accorciare i tempi di recupero dal brutto infortunio che lo ha colpito quest’estate (distacco del retto femorale). Lukaku è tornato a Napoli, e si allena da solo a Castel Volturno, anche nel week-end. L’obiettivo è portarlo in panchina contro la Roma il prossimo 30 novembre. Conte sta anche studiando il 4-4-1-1 e Lukaku potrebbe giocare in coppia con Hojlund.

Tutti a riposo tranne uno: Big Rom Lukaku che lavora anche nel weekend in cui gli altri possono staccare la spina. È al centro sportivo di Castel Volturno ad allenarsi da solo con la missione di tornare nel miglior modo possibile e al più presto.

L’obiettivo è convocarlo per Roma-Napoli del prossimo 30 novembre, riportarlo in panchina con i compagni in una notte da ex. Conte ne ha bisogno

in campo e nello spogliatoio, in una squadra che ha bisogno di rispolverare gli equilibri Big Rom può aiutare l’allenatore nella connessione tra il suo credo e la squadra. Al rientro in campo andrà gestito per evitare il rischio di una recidiva dell’infortunio, Lukaku ha scelto la terapia conservativa accelerando i tempi.

L’allenatore e lo staff medico avranno la missione di gestirlo al meglio per dribblare le potenziali ricadute nella stagione che porta alMondiale.

È un’opportunità anche sotto il profilo tattico, una coppia Lukaku-Hojlund potrebbe portare Conte ad esplorare altre tracce di gioco. Può aggiornare la sua proposta di calcio con una coppia in cui si potrebbe mescolare la capacità dell’attaccante belga di lavorare da riferimento spalle alla porta e del centravanti danese di attaccare la profondità.