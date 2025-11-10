Raspadori, botta al gluteo destro in allenamento: condizioni da valutare per Gattuso
L'ex attaccante del Napoli avrebbe lasciato il campo zoppicante poco prima del termine della seduta d'allenamento odierna
Avviata la sosta delle nazionali, l’Italia si prepara a scendere in campo per affrontare le ultime due gare con Moldavia e Norvegia, valide per le qualificazioni Mondiali. Prima seduta d’allenamento a Coverciano per i calciatori convocati dal ct Gennaro Gattuso, prima dell’impegno di giovedì 13 in trasferta. Dopo lo svolgimento odierno della conferenza, l’allenatore della Nazionale, tuttavia, ha dovuto fare i conti con lo stop di Giacomo Raspadori.
Secondo quanto reso noto da Tuttomercatoweb, l’attuale attaccante dell’Atletico Madrid avrebbe rimediato una botta nel corso della partitella conclusiva al termine della sessione pomeridiana. Il calciatore, difatti, avrebbe lasciato il campo anzitempo a causa di un problema al gluteo destro senza proseguire la seduta. Tanta apprensione per il tecnico italiano, costretto a dover sopperire anche all’assenza in attacco di Moise Kean, non convocato per un infortunio da smaltire.