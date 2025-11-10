Gattuso difende Conte: «Ho lavorato 19 mesi al Napoli, quando si vince è sempre difficile riconfermarsi»

In conferenza: «Antonio ha le capacità per superare questo momento delicato. Anche se poi guardando la classifica sono tutti li».

Terminata l’undicesima giornata di Serie A, il Napoli ha commesso un altro passo falso, l’ennesimo in questo avvio di stagione. La sconfitta esterna con il Bologna ha lasciato strascichi visibili, in particolare nello spogliatoio azzurro. Le accuse di mister Conte nel post-partita hanno generato nuove incertezze in un clima tutto tranne che sereno; un duro sfogo, sopraggiunto sino al ritiro della Nazionale Italiana, pronta a scendere in campo per le ultime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali. Nel corso della conferenza stampa odierna, il ct Gennaro Gattuso difende Conte parlando della sua esperienza in azzurro.

Gattuso difende Conte

«Posso dire poco sul Napoli, ha un grande allenatore che ha vinto tanto e che sa come muoversi. Ci ho lavorato per 19 mesi li e quando si vince è sempre difficile riconfermarsi, ma Antonio ha le capacità per superare questo momento delicato. Anche se poi guardando la classifica sono tutti li».