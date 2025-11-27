Pulisic e Vlahovic a rischio per problemi muscolari, Milan e Juventus in ansia

Anche gli altri club sono alle prese con infortuni e problemi muscolari. Pulisic e Vlahovic potrebbero non esserci questo fine settimana in Serie nelle partite di Milan e Juventus rispettivamente contro Lazio e Cagliari.

Scrive la Gazzetta:

Il bomber del Milan (e della Serie A) ha un muscolo della coscia affaticato: ovvio che i milanisti, Allegri e staff compresi, aspettino con ansia di saperne di più. La certezza per il momento è che ieri Pulisic ha iniziato l’allenamento con la squadra per poi finirlo da solo. Il problema muscolare non è meglio specificato dal club, si tratta però di un “semplice” affaticamento. Semplice per dire: quando si parla dei muscoli di Chris, il leader tecnico dell’attacco rossonero, l’uomo del derby e di molte altre partite, c’è sempre un po’ di apprensione in più. Perché Capitan America non è nuovo a certi guai e soprattutto per l’importanza che oggi riveste in squadra. “Semplice” perché alla fine si tratta solo di stanchezza e non di un guaio più rilevante: per questo la situazione verrà monitorata, senza comunque escludere a priori l’assenza nell’anticipo di sabato contro la Lazio. Pulisic verrà valutato giorno dopo giorno ma il dubbio, inevitabilmente, c’è: Chris era rientrato a Parma dopo la lesione al bicipite femorale subita con gli Stati Uniti.

Pulisic è rientrato domenica contro l’Inter e ha segnato il gol partita.

Non solo Pulisic, anche Vlahovic è a rischio

Ecco cosa scrivono di Vlahovic La Stampa e Tuttosport:

Un turno di riposo era prevedibile, l’esclusione a Bodo per Dusan Vlahovic è rientrata quindi nella cate- goria delle scelte tecniche all’insegna della prudenza: troppi gli acciacchi muscolari accumulati nelle scorse settimane per rischiare il centravanti serbo anche sul sintetico e nel clima po- lare dell’ultimo match di Champions. Scelta azzeccata quella di Luciano Spalletti, non tanto e non solo per- ché premiata dalle reti di Openda e David, quanto perché anche solo durante il riscaldamento proprio Vlahovic ha avvertito un nuovo fastidio muscolare che ha quindi spazzato via ogni pensiero di suo reale utilizzo a partita in corso. Niente di grave in ogni caso, tanto che ieri al rientro della squadra non si sono resi necessari nemmeno i classici esami strumentali al J Medical. Ma le condizioni di Vlahovic verranno comunque monitorate con estrema attenzione in questi giorni, senza forzare o correre alcun rischio. Ecco perché per il momento rimane in dubbio la sua presenza sabato contro il Cagliari.

Ne scrive anche Tuttosport:

Vlahovic nemmeno una settimana fa si trovava ancora alle prese con il sovraccarico agli adduttori che l’aveva costretto a lasciare in anticipo il ritiro con la Nazionale serba. Ieri, complici i vari ritardi nel rientro in Italia per via delle condizioni meteo dell’aeroporto di Bodo, la squadra è arrivata a Torino solo in serata. Motivo per cui Dusan si sottoporrà solo questa mattina agli esami di accertamento del J-Medical. Anche se stando alle prime impressioni non sembrerebbe trattarsi di nulla di troppo grave. Non è comunque da escludere, visti i tanti appuntamenti ravvicinati in programma da qui alla fine dell’anno, che Spalletti possa decidere di tenerlo in panchina anche per la gara di sabato contro il Cagliari. Specie alla luce delle risposte di David e Openda, entrambi in gol contro il Bodo Glimt.