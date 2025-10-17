Pulisic ko: lesione al bicipite femorale. I tempi di recupero? Da tre settimane a più di un mese

Brutte notizie per il Milan, che dopo Rabiot, Saelemaekers ed Estupinan, perde anche il suo campione a stelle e strisce a causa di un’inutile amichevole. Dunque, non solo il Napoli alle prese con continui infortuni muscolari ed ormai la conclusione è sotto gli occhi di tutti: è colpa di un calendario estremamente intasato. Christian Pulisic è finito ko durante un amichevole degli Stati Uniti giocata questa notte. Non una bella notizia per il Milan. Il club rossonero è rimasto alquanto irritato per la gestione di questo infortunio.

Le condizioni di Pulisic

Brutte notizie per Christian Pulisic e per la squadra: la risonanza magnetica effettuata oggi ha confermato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro per l’attaccante americano. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane, un’assenza che peserà sulle scelte tecniche del prossimo mese.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Pulisic potrebbe tornare in campo dopo la sosta di novembre, giusto in tempo per partecipare al derby.

Nel frattempo, lo staff medico dei rossoneri continuerà a monitorare le condizioni dell’esterno americano, con una nuova valutazione prevista tra circa 10 giorni. Un duro colpo per la squadra di Max Allegri che dovrà fare a meno del suo uomo più in forma poco prima della delicata sfida di domenica sera contro la Fiorentina.