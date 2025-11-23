Perché le squadre campioni fanno fatica? Athletic lo spiega con la psicologia: il calcio non è mai solo tattica

La difesa del titolo in Premier League è spesso più difficile di quanto sembri: squadre come Chelsea, Leicester e Liverpool hanno sperimentato crolli improvvisi dopo stagioni vincenti. Problemi di motivazione, infortuni, integrazione dei nuovi giocatori e tensioni interne possono far perdere slancio anche ai campioni. La mentalità e l’ambiente di squadra risultano determinanti, più della tattica. Vincere è facile da riconoscere, ma costruire e mantenere una cultura vincente resta la vera sfida. È l’analisi di The Athletic che parte dal post-Premier del secondo Mourinho al Chelsea per poi passare al Liverpool.

Il crollo del Liverpool

Negli ultimi mesi, mentre il Liverpool ha perso sei delle ultime sette partite di Premier League e otto delle ultime dieci in tutte le competizioni, alcuni di noi si sono chiesti quando si fosse vista l’ultima volta una squadra campione crollare in questo modo. La risposta, naturalmente, è lo stesso periodo dell’anno scorso, quando il Manchester City, campione nelle quattro stagioni precedenti, aveva iniziato bene la stagione per poi — proprio come il Liverpool quest’anno — precipitare in un crollo.

Fino alla scorsa stagione, il Manchester City sotto Pep Guardiola aveva fatto sembrare facile difendere il titolo di Premier League. In realtà raramente era così comodo — furono trascinati fino all’ultima giornata dal Liverpool nel 2018-19 e nel 2021-22 e dall’Arsenal nel 2023-24 — ma vincere sei titoli su sette tra il 2017-18 e il 2023-24 rimane un risultato eccezionale.

Nove delle ultime 15 difese del titolo di Premier League, a partire dal Chelsea di Carlo Ancelotti nel 2010-11, hanno visto un calo di almeno 10 punti rispetto alla stagione precedente. In sei di questi casi (Manchester United 2013-14 dopo il ritiro di Ferguson, Chelsea 2015-16, Leicester 2016-17, Chelsea 2017-18, Liverpool 2020-21 e Manchester City la scorsa stagione) il calo è stato di almeno 20 punti. Nel caso del Chelsea 2015-16 e del Leicester 2016-17, il calo fu addirittura di 37 punti. Solo quello del Leicester appariva prevedibile.

Il punto di vista dello psicologo sulle squadre campioni

Lo psicologo sportivo Dan Abrahams, che ha lavorato con vari club di Premier League, suggerisce che la perdita di motivazione o intensità è spesso un effetto secondario, non la causa principale dei problemi di una squadra. «Dire che hanno perso concentrazione o che non la vogliono più, può essere vero», spiega ad Athletic. «Ma la situazione è quasi sempre molto più complessa. Le squadre possono calare per vari motivi: stanchezza, infortuni, nuovi giocatori che non si integrano, avversari che capiscono il tuo gioco, tutto ciò può avere un effetto domino di sconfitte».

«Parliamo di contagio emotivo: se una squadra perde un paio di partite, l’ambiente cambia, la cultura vincente cambia. Possono nascere tensioni tra allenatore e giocatori, tra giocatori stessi, i leader possono essere infelici. Tutto questo impatta il lavoro quotidiano e le prestazioni in partita». Ecco perché la gestione calcistica si riduce a… gestione. Le scelte tattiche o i cambi sbagliati possono sembrare micro-problemi, ma se l’ambiente peggiora drasticamente, diventano irrilevanti. Il calcio non è mai solo tattica: la chimica di squadra conta più di tutto. Quando tutti remano nella stessa direzione, non esiste la formazione “sbagliata”.

Quando la negatività prende piede, anche la formazione migliore sembra non funzionare. Una cultura vincente è facile da riconoscere, ma difficile da costruire. Se si perde, recuperarla diventa sempre più difficile. Nei casi estremi, come nella cosiddetta “stagione Mourinho” al Chelsea, tutto può sfuggire di mano. Non c’è spiegazione unica per i fallimenti nelle difese del titolo: talvolta è burn-out, altre volte è comoda autocompiacenza o scelte di mercato errate, come successo a Chelsea e Manchester City in diversi periodi. Perfino Liverpool e Guardiola hanno dovuto affrontare crisi, ma mai come i Chelsea di Mourinho e Conte. Quando l’ambiente peggiora, persino la formazione migliore non basta. Alla fine, vincere è durissimo. La vera sfida per un allenatore o un gruppo di giocatori è come reagire quando la corona è scivolata via e i riflessi della gloria iniziano a svanire.