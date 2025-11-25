Napoli-Qarabag, Lang e Neres con Hojlund in attacco. Politano ancora in panchina (Sky)

Questa sera il Napoli giocherà in Champions League contro il Qarabag.

Napoli-Qarabag, le ultime di formazione

L’inviato Massimo Ugolini ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport:

«Non dovrebbero esserci grandi novità, solo una: Olivera al posto di Gutierrez. Conte sembra intenzionato a confermare la squadra che ha fatto molto bene contro l’Atalanta. Il sistema di gioco dovrebbe essere 3-4-2-1. Si pensava all’ingresso di Politano, ma in questo momento Neres e Lang sembrano un passo avanti rispetto all’italiano. Questa partita non dico sia decisiva, ma quasi; il Napoli ha solo 4 punti e affronta il Qarabag che ne ha 7. Il Qarabag gioca a grande intensità, ha messo in difficoltà il Chelsea pareggiando 2-2, risulta essere un cliente molto scomodo».

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Un’intesa totale. Che va oltre il campo. Oltre a quella capacità di cercarsi e trovarsi anche senza guardarsi, parlando la stessa lingua del pallone. Napoli ha scoperto la strana coppia, quella formata da un brasiliano silenzioso e corrucciato, quasi mai sorridente e sempre molto schivo. E da un olandese esuberante, pieno di tatuaggi, dal carattere complicato e un amore infinito per la musica, che lo ha portato a comporre dischi rap e pure a entrare nelle classifiche, dopo aver ottenuto milioni di streaming su Spotify con lo pseudonimo Noano. E adesso la strana coppia ha finalmente cominciato a far ballare gli avversari in campo e i tifosi sugli spalti. David Neres e Noa Lang sono il nuovo che avanza, una delle soluzioni vincenti lanciate da Antonio Conte nell’ultima partita di campionato. Dopo tre gare consecutive senza gol, il Napoli ha riscoperto la bellezza di un’esultanza. Dell’abbraccio di gruppo. Del boato del Maradona.