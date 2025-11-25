Neres e Lang, la strana coppia del Napoli

Da ribelli e scontenti a indispensabili e vincenti. È la follia del calcio che riabilita e cancella tutto nel giro di cento minuti (tanto durano oggi le partite). Vinci una partita e tutto cambia. Se poi a far gol in questa partita sono i due esterni d’attacco, è naturale che vengano confermati dall’allenatore e che siano immediatamente guardati diversamente dai tifosi. Stasera Conte dovrebbe riproporli dall’inizio anche in Champions nella sfida contro il Qarabag.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Un’intesa totale. Che va oltre il campo. Oltre a quella capacità di cercarsi e trovarsi anche senza guardarsi, parlando la stessa lingua del pallone. Napoli ha scoperto la strana coppia, quella formata da un brasiliano silenzioso e corrucciato, quasi mai sorridente e sempre molto schivo. E da un olandese esuberante, pieno di tatuaggi, dal carattere complicato e un amore infinito per la musica, che lo ha portato a comporre dischi rap e pure a entrare nelle classifiche, dopo aver ottenuto milioni di streaming su Spotify con lo pseudonimo Noano. E adesso la strana coppia ha finalmente cominciato a far ballare gli avversari in campo e i tifosi sugli spalti. David Neres e Noa Lang sono il nuovo che avanza, una delle soluzioni vincenti lanciate da Antonio Conte nell’ultima partita di campionato. Dopo tre gare consecutive senza gol, il Napoli ha riscoperto la bellezza di un’esultanza. Dell’abbraccio di gruppo. Del boato del Maradona.

La loro unione è tangibile anche sui social, dove non mancano gli scatti insieme in situazioni diverse. E dove emerge fortissima questa loro alchimia. Che vorrebbero continuare a vivere sul campo già da stasera, dove sono attesi dalla conferma in Champions.