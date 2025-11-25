Napoli-Qarabag 0-0, fine primo tempo al Maradona (LIVE)

Al Maradona arriva la sorpresa Qarabag, gli azeri fin ad ora sono stati protagonisti di un ottimo percorso europeo. Gli azzurri necessitano di una vittoria per tornare in carreggiata e avere chance di qualificazione

Il Napoli di Conte affronta il Qarabag per la quinta giornata del girone di Champions League. Gli azzurri sono a caccia della seconda vittoria, che possa ridare linfa al percorso europeo e alle chance di qualificazione. Conte per la sfida contro gli azeri conferma il 3-4-2-1 con gli stessi interpreti che hanno sfidato l’Atalanta ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez che si è fermato in allenamento. Davanti confermati Lang e Neres a supporto di Hojlund prima punta. Gli ospiti vengono da un pareggio incredibile contro il Chelsea di Maresca a Stamford Bridge e vorranno ripetersi con un altro grande risultato nel tempio che un giorno fu di Maradona.

45′ Fine primo tempo al Maradona

43′ Ultimi sprazzi di una prima frazione non esaltante

40′ Di Lorenzo imbeccato in profondità da Lobotka si ritrovo tutto solo davanti al portiere ma scivola incredibilmente!

35′ Ecco la prima vera occasione per gli azzurri! Cross dalla sinistra e rovesciata volante di Neres e grande parata di Kochalski. Poi sotto porta Hojlund non riesce a deviare che viene chiuso all’ultimo

28′ Napoli troppo schiacciato dietro e non riesce a far male alla retroguardia del Qarabag

23′ La pressione degli azeri è sempre molto alta e sta mettendo in crisi la costruzione dal basso degli azzurri

20′ Continua l’equilibrio in campo

16′ Due corner di fila per il Napoli, potenziali occasioni ma nessuna tiro verso la porta di Kochalski

15′ Hojlund servito in area da Neres, viene chiuso all’ultimo da un difensore azero

12′ Azzurri ancora un pò addormentati, Qarabag più incisivo in questi primi minuti

8′ Iniziano a farsi vedere pure gli azzurri, Lang arriva sul fondo e crossa al centro dove il portiere degli ospiti è attento

6′ Addai ci provo con il destro da fuori area, palla fuori non di molto dalla porta di Milinkovic

3′ Azeri che hanno iniziato con grande grinta e ottengono subito un corner dalla destra

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Qarabag

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov