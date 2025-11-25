Napoli, le ufficiali contro il Qarabag: confermato il 3-4-3 con Neres-Lang, Olivera dal 1′
Conte tiene ancora in panchina Politano. Olivera sostituisce Gutierrez come anticipato, mentre il Qarabag insiste con il 4-2-3-1: Duran unico riferimento davanti
Il Napoli ha diramato da pochi minuti le formazioni ufficiali per la sfida al Qarabag di questa sera al Maradona. Si tratta di un incontro importantissimo per il prosieguo dell’annata in Champions League: Conte ha bisogno dei 3 punti per restare nel giro delle 24, sperando poi in qualche passo falso delle squadre davanti a sé e di buoni risultati anche nelle prossime sfide (contro Benfica, Copenaghen, Chelsea).
Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali
Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Spinazzola per la gara del “Maradona” ma anche Gutierrez, preso da un’improvvisa distorsione alla caviglia destra. Confermata la difesa a 3 anche in Champions Rispetto alla vittoria contro l’Atalanta dovrebbe cambiare un solo titolare: Olivera a sinistra.
QARABAG (4-2-3-1) Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov
L’allenatore degli azeri dovrebbe cambiare un solo calciatore rispetto all’ultima gara di campionato, con Jafarguliyev al posto di Bayramov. Sulla trequarti Leandro Andrade, Zoubir e Addai, il riferimento offensivo è Duran.