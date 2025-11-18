Napoli-Milan, biglietti in vendita per la semifinale di Supercoppa a Riyadh: prezzi da 16 a 46 euro

Il match si giocherà il 18 dicembre alle 20 (ora italiana). I prezzi dei biglietti sono suddivisi in quattro categorie e variano dai 16 ai 46 euro.

Diramato il regolamento per l’acquisto dei biglietti della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, prevista per il 18 dicembre alle 20 (ora italiana) a Riyadh, in Arabia Saudita.

Napoli-Milan semifinale di Supercoppa: le info per i biglietti

Sul sito del Napoli il seguente comunicato:

Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sito webook.com. Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito visa.visitsaudi.com. Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D).

Le tipologie dei biglietti sono le seguenti:

Categoria 1: 46 euro.

Categoria 2: 39 euro.

Categoria 3: 23 euro.

Categoria 4: 16 euro.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

“Lukaku ci prova, con la terapia di riabilitazione che sta affrontando in Belgio: settantacinque giorni da quel pomeriggio di un giorno da cani, a Castel di Sangro, quando capì che quello strappo rappresentava un serio problema. Da quella vigilia di Ferragosto sono trascorsi due mesi e mezzo; ce ne vorrà almeno un altro per avvicinarsi al rientro, tra riatletizzazione e ritorno al lavoro con il gruppo. Lukaku pensa e spera di farcela per la Supercoppa italiana, in programma a dicembre, e alla fine, se i tempi dovessero essere rispettati, sarebbero quattro mesi dallo stop patito in estate”.