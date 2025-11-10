Napoli, De Laurentiis e Manna a colloquio a Roma. Conte è a Torino (Sky)

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Antonio Conte ha rilasciato parole pesanti nei confronti della squadra. Stamani è in corso un incontro tra il ds del Napoli Manna e la dirigenza a Roma per valutare la situazione.

Incontro tra De Laurentiis e Manna per le sorti del Napoli

Massimo Ugolini ha dichiarato a Sky Sport:

«Bisognerà fare una valutazione nelle prossime 48 ore. In questo momento, il ds Manna è a colloquio con De Laurentiis a Roma. C’è un meeting tra i vertici societari; da quel che ci risulta, era già stato comunque programmato. Ora Conte è a Torino, queste ore serviranno per calmare gli animi e trovare il tempo e modo giusto per riflettere dopo una sconfitta pesante».

Giovanni Manna a Dazn:

«Il lavoro che è stato fatto finora è positivo. Abbiamo sempre sviscerato un po’ le problematiche che abbiamo avuto: il Napoli dà fastidio sia mediaticamente che sportivamente. Mediaticamente diamo fastidio perché Conte è un vincente, quando arriva in una realtà come la nostra secondo me agli avversari fa paura. Spero di averlo da avversario in un tempo il più lontano possibile. Alza il livello di tutti, ci affidiamo a lui e stiamo cercando di crescere. Questo percorso iniziato l’anno scorso ha delle tappe, siamo primi in classifica e sappiamo dove vogliamo arrivare. Lang e Neres? David ha giocato nelle ultime partite, sta entrando anche con continuità Lang. Bisogna sempre farsi trovare pronti e lavorare con dedizione per la squadra. Elmas è duttile, può giocare in tutte le posizioni di centrocampo e attacco. È forte nel gioco combinato e nell’uno contro uno, se oggi gioca è per le sue prestazioni. Tutti devono lavorare per poter giocare di più».