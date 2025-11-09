Manna: «Il Napoli dà fastidio sportivamente ma anche mediaticamente, è l’effetto Conte»

A Dazn: «Spero di averlo da avversario tra molto tempo. Alza il livello di tutti, noi ci affidiamo a lui per crescere. Lang e Neres? Se oggi gioca Elmas, è perché l'ha meritato sul campo»

Il direttore sportivo Giovanni Manna è intervenuto a Dazn nel pre-partita di Bologna-Napoli, gara che si giocherà tra pochi minuti al Dall’Ara. Focus del suo intervento le ultime prestazioni di entrambe le squadre (molto altalenanti nonostante il Napoli sia comunque primo in classifica ndr) e le speranze riguardo alla gara di oggi.

Manna: «Il Napoli dà fastidio mediaticamente perché abbiamo Conte in panchina»

«Il lavoro che è stato fatto finora è positivo. Abbiamo sempre sviscerato un po’ le problematiche che abbiamo avuto: il Napoli dà fastidio sia mediaticamente che sportivamente. Mediaticamente diamo fastidio perché Conte è un vincente, quando arriva in una realtà come la nostra secondo me agli avversari fa paura. Spero di averlo da avversario in un tempo il più lontano possibile. Alza il livello di tutti, ci affidiamo a lui e stiamo cercando di crescere. Questo percorso iniziato l’anno scorso ha delle tappe, siamo primi in classifica e sappiamo dove vogliamo arrivare. Oggi sarà una bella partita.

Lang e Neres? David ha giocato nelle ultime partite, sta entrando anche con continuità Lang. Bisogna sempre farsi trovare pronti e lavorare con dedizione per la squadra. Elmas è duttile, può giocare in tutte le posizioni di centrocampo e attacco. È forte nel gioco combinato e nell’uno contro uno, se oggi gioca è per le sue prestazioni. Tutti devono lavorare per poter giocare di più»

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. A disposizione: Happonen, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dominguez. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Ferrante, Contini, Beukema, Juan Jesus, Mazzocchi, Olivera, Marianucci, Vergara, Lang, Neres, Ambrosino, Lucca. All. Conte.