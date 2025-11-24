Ai calciatori è piaciuta la scelta di Conte di cambiare modulo tattico. Neres e Lang hanno segnato i gol vittoria, anche Beukema è stato tra i migliori

Napoli, Conte ha finalmente coinvolto i calciatori finiti ai margini del progetto (Repubblica)

Nel calcio basta poco. Vinci ed è tutto dimenticato. Due settimane vissute sull’orlo del precipizio sono d’un tratto dimenticate, cancellate, come se nulla fosse e come se nulla fosse mai stato. Il Napoli ha battuto l’Atalanta ed è tornato il sereno. Nemmeno il botta e risposta tra presidente e allenatore sul tecnico che avrebbe perso e poi ritrovato il controllo della squadra, è riuscito a creare disordine nell’ambiente Napoli.

Ecco cosa scrive Repubblica con Marco Azzi:

Il Napoli e Conte possono andare avanti insieme, dopo aver superato di slancio un bivio ad alto rischio. De Laurentiis ha avuto il merito di far sbollire le tensioni e la settimana di vacanza concessa al tecnico ha disteso l’atmosfera nello spogliatoio. Per questo al suo ritorno a Caste Volturno, dopo essersi schiarito le idee a Torino, l’ex ct ha trovato terreno fertile per la sua rivoluzione. La scelta di cambiare il modulo tattico è piaciuta infatti agli azzurri, °_ °°°° «Siamo in emergenza, devo coinvolgere tutti», ha steso la mano l’allenatore, dando un segnale di unità subito recepito. Lo stesso che aveva fatto arrivare ai compagni Romelu Lukaku, leader ombra nelle ultime due settimane.

Il Napoli è l’unica squadra nei top 5 campionati europei imbattuta in casa nell’anno solare 2025

Il Napoli si conferma una vera certezza tra le mura amiche. Lo riporta OptaPaolo.

Infatti, secondo quanto riportato da OptaPaolo, il Napoli, nell’anno solare 2025, è l’unica squadra dei cinque principali campionati europei – considerando solo le formazioni presenti in entrambe le stagioni – a non aver mai subito una sconfitta tra le proprie mura: 12 vittorie e 4 pareggi. Una striscia impressionante.

Neres ha risolto la “crisi” del Napoli accendendo il calumet della pace (CorSera)

Il Napoli ha battuto 3-1 l’Atalanta grazie a due gol di David Neres e al primo sigillo di Noa Lang in maglia azzurra.

Monica Scozzafava scrive sul Corriere della Sera:

“Nel gelo del Maradona è Neres ad accendere il calumet della pace, mentre Conte nella sua area tecnica va avanti e indietro nervosamente, poi l’abbraccio con Di Lorenzo e Hojlund. La doppietta del brasiliano è una risposta grande così, il primo gol di Lang e il ballo rap che i due, molto amici, simulano dalla parte di Carnesecchi è una festa che vale tre punti, e non solo. Vale la vetta ritrovata, almeno per una notte. Mai finora in Serie A, con Conte in panchina, gli azzurri avevano fatto tre gol nel primo tempo.