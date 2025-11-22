Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: Conte si affida veramente agli scontenti Beukema, Neres e Lang.

La Serie A è manovrata dal Delaware il paradiso fiscale dove sono le società che controllano Inter, Milan, Atalanta e non solo

di Salvatore Napolitano - Sette i club controllati da società che hanno sede lì: ci sono anche Bologna, Fiorentina, Roma e Verona. L'identità dei soci è protetta, non c'è obbligo di presentare il bilancio. Senza trasparenza, ogni magheggio è facilitato