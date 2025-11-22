Home » Il Campo » Calcio Italiano

Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: Conte si affida veramente agli scontenti Beukema, Neres e Lang

Conte schiera la difesa a tre, Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni. Elmas e Politano in panchina. Palladino in avanti si affida a Lookman e De Ketelaere

Napolis Dutch forward #70 Noa Lang celebrates after scoring a goal unvalidated by the Var during the Italian Serie A football match between Torino and Napoli at The Grande Torino Stadium in Turin on October 18, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)



Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta.

Conte schiera il Napoli così:

 (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. Allenatore: A. Conte.

Atalanta di Palladino

(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: R. Palladino.

 

 

