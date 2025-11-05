Napoli, “Ag4in” arriva in tv: su Sky dal 22 novembre

Dopo il match contro l'Atalanta, sarà disponibile la pellicola sul quarto scudetto azzurro che al cinema ha superato il milione di incassi.

Il film sul quarto scudetto del Napoli “Ag4in”, dopo aver sbancato al cinema, arriverà in tv.

Dove e quando vedere “Ag4in” in tv

Su Sky e in streaming su Now, la pellicola sarà disponibile dal 22 novembre, subito dopo il match di campionato contro l’Atalanta.

Al botteghino, il film ha superato il milione di incassi prima del match contro lo Sporting Lisbona in Champions.

Va bene anche AG4IN nelle proiezioni infrasettimanali. E così praticamente dopo sei giorni nelle sale il film sul quarto scudetto del Napoli (prodotto ovviamente da Aurelio De Laurentiis) ha superato la fatidica soglia del milione di incassi. Per la precisione, AG4IN ha toccato quota un milione e 24mila euro. Ricordiamo ancora una volta che “Sarò con te” (l’opera che celebrò il terzo scudetto, quello spallettiano, osimheniano, kvaranense e via dicendo) si fermò a un milione e 438mila euro.

Ieri, 30 settembre, AG4IN è stato il secondo film di giornata al box office: ha incassato 125mila euro per 11.317 spettatori. Meglio del film sullo scudetto solo l’opera Warner “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio e non solo che ha incassato 263mila euro.