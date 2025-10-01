AG4IN supera il milione d’incassi, ieri secondo film di giornata dietro solo a DiCaprio

Va bene anche AG4IN nelle proiezioni infrasettimanali. E così praticamente dopo sei giorni nelle sale il film sul quarto scudetto del Napoli (prodotto ovviamente da Aurelio De Laurentiis) ha superato la fatidica soglia del milione di incassi. Per la precisione, AG4IN ha toccato quota un milione e 24mila euro. Ricordiamo ancora una volta che “Sarò con te” (l’opera che celebrò il terzo scudetto, quello spallettiano, osimheniano, kvaranense e via dicendo) si fermò a un milione e 438mila euro.

Ieri AG4IN è stato il secondo film di giornata al box office: ha incassato 125mila euro per 11.317 spettatori. Meglio del film sullo scudetto solo l’opera Warner “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio e non solo che ha incassato 263mila euro.

Oggi, in concomitanza con la partita di Champions del Napoli, il film potrebbe avere una flessione. Ma l’obiettivo di superare l’incasso del precedente a questo punto è possibile.

Come già detto ieri, se il Napoli stasera dovesse battere lo Sporting, la Ssc Napoli incasserebbe 2,8 milioni. Quasi il triplo rispetto allo sbigliettamento del film sullo scudetto.