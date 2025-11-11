Micheli (capo scouting del Napoli) è in trattativa avanzata con l’Arsenal
Lo riporta la Bbc. E' stata una richiesta specifica del ds dei Gunners Berta.
Screenshot da YouTube.
Il capo scouting del Napoli Maurizio Micheli è stato richiesto dall’Arsenal e dal ds Berta. Era entrato a far parte del Napoli nel 2010, poi nel 2015 era andato via ed è tornato nel 2018.
Micheli richiesto dall’Arsenal
Secondo quanto riportato dalla Bbc:
L’Arsenal è in trattativa avanzata per la nomina del capo scouting del Napoli Maurizio Micheli. Sarebbe visto come un colpo significativo per il club londinese; Micheli ha individuato giocatori come Marek Hamsik, Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia. Il ds Berta ha identificato in Micheli un uomo chiave nella società per la sua squadra, con discussioni già in corso.
