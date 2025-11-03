McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne (As)

L’arrivo di De Bruyne aveva cambiato il centrocampo del Napoli: lui non era più al centro del gioco. Una volta uscito il belga, contro l’Inter ha dimostrato tutto il suo valore.

Scott McTominay deve ritrovare il ruolo da protagonista nel Napoli dopo l’infortunio di De Bruyne: decisivo con un gol di volée contro l’Inter, il centrocampista scozzese dimostra il suo valore e punta a guidare la squadra in vetta alla Serie A.

As oggi ha dedicato una serie di storie a Scott McTominay:

“Con l’infortunio di Kevin De Bruyne, l’8 del Napoli deve ritrovare il ruolo da protagonista che aveva nella scorsa stagione.

Scott McTominay, considerato quasi un dio a Napoli, ha lasciato il segno in appena un anno in Italia. La sua prima annata nel calcio italiano è stata perfetta: numeri importanti che lo hanno consacrato come miglior giocatore della Serie A 24/25, decisivo anche nello scudetto con un gol di rovesciata che ha chiuso il campionato contro il Cagliari.

Tuttavia, l’arrivo di De Bruyne ha cambiato la dinamica del centrocampo napoletano. Nonostante Conte non lo dica apertamente, McTominay non gode dello stesso ruolo di prima: l’ex United è stato oscurato dall’ex capitano del Manchester City, alimentando voci su un possibile ritorno in Premier.

Il centrocampista ha però risposto in campo con una splendida conclusione al volo che ha contribuito alla vittoria del Napoli sull’Inter. Con De Bruyne out per circa tre mesi, è il momento di un passo avanti. McTominay ha dimostrato il suo valore entrando nella top 20 del Pallone d’Oro, superando stelle come Haaland e Bellingham. Nonostante un inizio di stagione irregolare con passi falsi contro Milan e Torino, il Napoli è primo in Italia e lotterà per difendere il titolo”.

E poi lancia un sondaggio: