Mainoo entra in campo solo al 90esimo: appare sempre più spento e svogliato

Mainoo è visibilmente stanco. Crystal Palace-Manchester United termina 1-2, ma non tutti festeggiano. Leny Yoro e Kobbie Mainoo sono finiti sotto i riflettori: il primo ha commesso un fallo che ha portato al rigore trasformato da Mateta, mentre i gol di Mount e Zirkzee nascono da giocate di Bruno Fernandes.

Il giovane centrocampista inglese Mainoo è entrato solo al 90esimo, con un’espressione sul volto che racconta più disinteresse che voglia di incidere. Quello che prima appariva come un giocatore desideroso di mettersi in mostra e accumulare minuti in campo ora sembra svogliato e fuori fase, senza fuoco né passione apparente.

Le prestazioni in ombra del talento dei Red Devils alimentano le voci di mercato: sempre più club osservano con interesse, attratti da un potenziale ancora evidente ma non espresso.

Yoro played poorly and gave away a penalty Mainoo got on the pitch What’s your issue? They have to show effort and play well when they get chances 🤔 Your hate for Amorim also has nothing to do with these players and all to do with the pisshead#GlazersOut https://t.co/zsjHLzMv5u — Pete’s United Point Of View #MUFC (@petesunitedPOV) November 30, 2025

Mainoo in cima alla lista del Napoli, richieste ulteriori informazioni: a gennaio si può (Pedullà)

Ecco quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato:

“Il Napoli avrebbe dovuto prendere un centrocampista dopo il grave infortunio a De Bruyne, sta valutando a maggior ragione dopo aver memorizzato lo stop di Anguissa (che tornerà prima del belga) e la necessità di procedere all’intervento chirurgico per Gilmour. Il reparto è in sofferenza, lo ha segnalato anche Conte, ma è evidente che il Napoli interverrà. Oltre 20 giorni fa vi avevamo raccontato del forte interesse e del gradimento per Kobbie Mainoo, centrocampista di assoluto talento classe 2005. Ricordiamo che già la scorsa estate dall’Inghilterra avevano segnalato un giro d’orizzonte del club azzurro ma senza accelerare, considerata anche la volontà United di non privarsene. Adesso la situazione può prendere un’altra direzione, il Napoli si è informato ulteriormente qualche giorno fa, c’è concorrenza ma il nome di Mainoo resta in cima alla lista della spesa e non va depennato”.