Neres più vicino a Hojlund, Conte pronto a cambiare il Napoli: il 4-3-3 non convince (Repubblica)

Antonio Conte a Torino sta studiando il Napoli del futuro. Il 4-3-3 convince poco, non funziona, non ingrana. Hojlund è troppo solo là davanti, serve qualcuno che gli dia una mano, come faceva Raspadori lo scorso anno con Lukaku. E allora Conte sta pensando di accentrare Neres, contro l’Atalanta il Napoli giocherebbe con un 4-4-1-1.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Neres più Hojlund, dunque, è questa la formula su cui l’allenatore sta riflettendo.

Neres ha già fatto (e bene) il falso nueve contro l’Inter

Un dato è apparso incontrovertibile: Hojlund (che ieri ha saltato la sfida con la Bielorussia per la febbre) è troppo isolato là davanti. Il bomber danese ha lottato mostrando carattere e buone capacità nella difesa del pallone, ma non è stato proprio supportato dai compagni di gioco. La formula del 4-3-3 con Elmas e Politano esterni ha convinto poco, quindi l’allenatore azzurro sta pensando di rivedere qualcosina. Non è escluso il ritorno al 4-4-1-1.

Conte valuterà l’ipotesi Neres. (…) Nel corso di questa stagione in cui ha fatto bene soltanto nella sfida del Maradona contro l’Inter, quando Conte lo ha schierato da falso nueve per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra, una mossa che ha funzionato alla perfezione mandando in tilt il terzetto dell’Inter. Neres sembra a suo agio in posizione centrale e quindi potrebbe rappresentare una soluzione per sbloccare l’attacco del Napoli che è all’asciutto dall’infortunio di De Bruyne, l’unico che garantiva verticalizzazioni improvvise.