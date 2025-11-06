Lo sfogo di Conte si riferiva al centro di Castel Volturno: file per la fisioterapia e poco spazio per il riposo (Repubblica)

Giocando tre volte alla settimana ogni secondo è prezioso per il recupero ed è questo che ha voluto sottolineare il tecnico.

Per ben due volte nel post partita della sfida contro l’Eintracht Antonio Conte ha citato lo staff medico e quello fisioterapico: «noi dobbiamo fare un percorso da un punto di vista medico, da un punto di vista fisioterapico, gestionale nel recuperare i ragazzi, nel gestire anche il fatto di non allenarci». Ci siamo posti la domanda se fosse una coincidenza sapendo quanto Conte sia pignolo e attento nella cura di ogni dettaglio. Non dimentichiamo che il Napoli è falcidiato dagli infortuni.

Repubblica oggi trova la risposta all’interrogativo nel centro sportivo del Napoli a Castel Volturno che, secondo loro, sarebbe il punto dolente secondo Conte

“Non sono un mistero le carenze del centro sportivo di Castel Volturno, dove i calciatori non hanno uno spazio attrezzato per riposare tra un allenamento e l’altro e devono mettersi in fila per la fisioterapia, visto che sale e personale sono ridotte. Giocando tre volte alla settimana ogni secondo è prezioso per il recupero ed è questo che ha voluto sottolineare il tecnico. Ma in suo soccorso sta per arrivare la sosta di campionato, a patto di superare bene almeno l’ostacolo di domenica a Bologna: una trasferta che per i campioni d’Italia assomiglia a un crocevia”