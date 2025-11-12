È rimasto a Torino. Il presidente invece è in partenza per l'estero. Al rientro, ci sarà da gestire la distanza con i giocatori sui metodi di allenamento

Conte assente all’allenamento, rientrerà a Napoli lunedì, decisione concordata col club (Sky Sport)

Antonio Conte non è rientrato a Napoli, come previsto. Il tecnico non era presente oggi all’allenamento. Ha concordato col club (quindi col presidente De Laurentiis) il suo rientro lunedì prossimo quando cominceranno a rientrare anche i Nazionali. È rimasto a Torino. Il presidente invece è in partenza per l’estero.

Al rientro ci sarà da gestire la settimana che condurrà a Napoli-Atalanta. La situazione non è semplice dopo la netta sconfitta di Bologna e soprattutto le accuse di Conte ai calciatori e quanto è emerso nei giorni successivi con la distanza tra calciatori e tecnico sui metodi di allenamento.

Conte si è sentito tradito dalla Vecchia Guardia, sulla durezza degli allenamenti il tecnico non tratta (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive della rottura tra allenatori e calciatori in particolare della vecchia guardia:

Nel post scudetto del Napoli c’è stata una pericolosa crisi di rigetto, di cui adesso hanno cominciato a parlare senza reticenze gli stessi protagonisti, visto che è crollato il muro di diplomatica omertà. Da una parte è rimasto il tecnico leccese, che ha subito voltato pagina all’indomani del trionfo di maggio ed è ripartito a testa bassa, con la stessa fame e voglia di vincere con cui aveva iniziato nell’estate del 2024 la sua avventura sulla panchina azzurra. Dall’altra hanno viceversa fatto quadrato su posizioni leggermente diverse i giocatori, in modo particolare quelli della Vecchia Guardia. Pure loro desiderosi di raggiungere altri successi, certo, senza però condividere più in toto i metodi da sergente di ferro della loro guida.

Conte è ossessionato dalla vittoria, i calciatori hanno voglia di normalità

Di Lorenzo e compagni hanno sul petto il tricolore ed è umano un pizzico di rilassamento, che non significa comunque appagamento. Solo voglia di normalità.

Diventa difficile per i giocatori trovare un punto stabile di equilibrio con Conte, che invece dal successo è ossessionato. (…) Ma sulla durezza degli allenamenti non si tratta, perché il metodo vincente di Antonio è e resterà lo stesso. A maggior ragione all’indomani della sconfitta di Bologna, visto che mollare un po’ la presa non è servito per ottenere risultati positivi. Conte si è sentito tradito in particolare dai big della Vecchia Guardia, con cui ha già vinto una volta ed è convinto di poterlo fare di nuovo.