Pedullà: «Conte torna lunedì perché ha bisogno di riposare per smaltire le tossine»

Sul suo canale Youtube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di Antonio Conte

«È stata una giornata dedicata a Conte, al comunicato del Napoli e alla decisione di far rientrare Conte lunedì 17 novembre per preparare la settimana di lavoro in vista della ripresa del campionato. Il mio punto di vista sulla vicenda e questi giorni di riposo.

Conte torna dopo il tg, anzi lunedì. Ma era già tutto previsto

È stata pesante la situazione da Eindhoven in avanti non solo per situazioni di campo, ma ci sono state tante cose che all’allenatore non sono andate giù tra cui quella di Lobotka. Conte ha bisogno di riposare, siccome ci sono tanti nazionali in giro, il confronto tra Conte e De Laurentiis hanno portato alla soluzione di prendersi un periodo di relax soltanto per smaltire le tossine. Poi qualcuno parla di Mancini, qualcun altro di dimissioni o di decisioni della società. De Laurentiis è intervenuto e ha fatto benissimo, il rapporto tra Conte e De Laurentiis è un rapporto soprattuto vero.

Bisogna andare avanti fino a maggio e bisogna ripristinare i risultati, poi a maggio ci saranno delle chance di una separazione tra amici, ma c’è tanta strada avanti. Il Napoli ora deve solo compattarsi e ritrovare la serenità.

Capisco anche Lang, ma inviterei i procuratori a non mettere benzina sul fuoco. Sommiamo Lang, De Bruyne dopo la sostituzione e Lobotka, i risultati positivi risolvono tutto, i risultati che non arrivano comportano delle reazioni che Conte ha un po’ esasperato.

Hanno chiarito quello che dovevano chiarire ora bisogna stemperare le situazioni»

Nel video pubblicato ieri aveva chiarito

«La premessa è a prova di qualsiasi goffa smentita: fino alla scorsa primavera Conte aveva deciso di tornare alla Juventus, nel bel mezzo di un campionato che avrebbe permesso al Napoli di rientrare nuovamente nella storia del calcio. Dico a prova di qualsiasi smentita perché i diretti interessati sanno e se negassero sarebbero meritevoli del “Pinocchio d’oro”. Conte aveva deciso di tornare a Torino, aveva chiesto carta bianca, poi ha capito che non esistevano le condizioni e ha riaperto a De Laurentiis che lo aveva atteso senza mettergli pressioni.

Antonio ha avuto un adeguamento di contratto, la promessa di un mercato faraonico (come se quello dell’estate precedente fosse stato misero..), eventuali e viarie. Riepilogando: per i suddetti (e altri motivi) Conte ha ottenuto esattamente quanto vorrebbero avere tutti gli allenatori del mondo. Della serie: io chiedo e il presidente mi dà, a costo di non poter più utilizzare il bancomat. Succede raramente»