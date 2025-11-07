Lang torna tra i convocati dell’Olanda

Giocherà con la sua Nazionale i match contro Polonia e Lituania per la qualificazione ai Mondiali 2026. Da quando è a Napoli, non era stato mai convocato.

Noa Lang è stato convocato dall’Olanda dopo essere rimasto a Napoli nelle soste nazionali di settembre e ottobre.

Gli Orange disputeranno i match contro Polonia (venerdì 14 novembre) e Lituania (lunedì 17 novembre) per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’esterno del Napoli ha trovato più continuità in quest’ultimo periodo nel suo nuovo club, giocando da titolare il match di campionato contro il Lecce del 28 ottobre e subentrando nei due match successivi contro Como e in Champions contro l’Eintracht Francoforte.

In Olanda hanno criticato Conte per il trattamento Lang

Ne parla voetbalprimeur.nl.

Theo Janssen, ex giocatore ed allenatore, oggi consulente strategico del Vitesse e tecnico del De Treffers è “scioccato” dalle interviste. “Sono scioccato quando Lang dice di aver parlato con l’allenatore solo una volta”. L’ex calciatore trova Conte negligente. “È molto strano comportarsi così con un ragazzo nuovo nel club e che deve ancora abituarsi al paese e alle tattiche. Quando si ingaggia un giocatore, mi sembra logico sedersi con lui e dirgli cosa ci si aspetta da lui”. “Se si ascolta questo e si osserva il comportamento e l’atteggiamento del giocatore, l’allenatore non pensa affatto a lui e a lui (Conte, ndr) non importa affatto”, continua Janssen, profondamente preoccupato. “Non vedo affatto un match tra il “serio Conte e il ribelle Lang”. Dubito che arriveranno fino alla fine della stagione. Quando vedo e sento questo… Ma tatticamente parlando, quello che sta facendo Lang ora è assolutamente stupido”.