In Olanda criticano Conte per il trattamento Lang: «Non parla con lui, non dureranno molto insieme»

Antonio Conte sotto tiro per gli opinionisti olandesi. Hanno suscitato indignazione le parole di Noa Lang (“Se parlo con l’allenatore? No, non così tanto. Sì… gli ho parlato una volta”) Indignazione e preoccupazione per il giocatore ex Psv. Alcuni opinionisti prevedono una convienza difficile tra i due anche perché Conte leggerà queste dichiarazioni che saranno oggetto di discussione, e forse qualcosa di più nello spogliatoio. Ne parla voetbalprimeur.nl.

Gli opinionisti prevedono guerra tra Conte e Noa Lang

Theo Janssen, ex giocatore ed allenatore, oggi consulente strategico del Vitesse e tecnico del De Treffers è “scioccato” dalle interviste. “Sono scioccato quando Lang dice di aver parlato con l’allenatore solo una volta”. L’ex calciatore trova Conte negligente. “È molto strano comportarsi così con un ragazzo nuovo nel club e che deve ancora abituarsi al paese e alle tattiche. Quando si ingaggia un giocatore, mi sembra logico sedersi con lui e dirgli cosa ci si aspetta da lui”. “Se si ascolta questo e si osserva il comportamento e l’atteggiamento del giocatore, l’allenatore non pensa affatto a lui e a lui (Conte, ndr) non importa affatto”, continua Janssen, profondamente preoccupato. “Non vedo affatto un match tra il “serio Conte e il ribelle Lang”. Dubito che arriveranno fino alla fine della stagione. Quando vedo e sento questo… Ma tatticamente parlando, quello che sta facendo Lang ora è assolutamente stupido”.

Anche il collega analista Boudewijn Zenden è preoccupato. “Non credo che le cose miglioreranno molto dopo stasera. So come funzionano queste cose, soprattutto all’estero. In Italia il titolo sarà: Conte non parla con Noa Lang. La notizia sarà ampiamente riportata e Conte la leggerà.”