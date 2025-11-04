La Fiorentina non ha altra scelta che esonerare Pioli, sennò se lo deve tenere. D’Aversa è lì che aspetta

Per Sky Sport ci sono difficoltà ad arrivare alla risoluzione del contratto, potrebbe scattare l'esonero. IL ds dovrebbe essere Goretti (e non Giuntoli)

La Fiorentina è pronta a voltare pagina: Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli. I dettagli.

D’Aversa torna in panchina: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha già individuato nel tecnico ex Lecce il successore di Stefano Pioli, il cui esonero dovrebbe essere ufficializzato a breve.

“È finita tra Stefano Pioli e la Fiorentina: ci sono difficoltà ad arrivare alla risoluzione del contratto, potrebbe scattare l’esonero. Squadra, staff e dirigenti sono in ritiro al Viola Park, in attesa delle comunicazioni ufficiali. In lizza come nuovo allenatore D’Aversa ha sorpassato Vanoli, mentre Goretti dovrebbe essere promosso ds”.

L’accordo tra le parti è stato raggiunto: D’Aversa firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per il rinnovo. La dirigenza gigliata punta a chiudere l’operazione nelle prossime ore, con l’obiettivo di dare subito una scossa a una squadra reduce da dieci giornate senza vittorie e attualmente all’ultimo posto in classifica dopo la vittoria del Genoa ai danni del Sassuolo. Ne ha parlato anche Luca Cilli su X.

La Fiorentina ha perso (in casa) anche contro il Lecce di Di Francesco. Peccato che alle dimissioni del direttore sportivo non siano seguite – non ancora almeno – quelle di Pioli. Il suo destino è dato per segnato, ma ancora non c’è l’ufficialità. La Gazzetta dello Sport scrive di trattativa in corso per il suo sostituto:

“Sono ore decisive per il futuro di Stefano Pioli, ormai al capolinea con la Fiorentina che sta cercando il suo sostituto e a breve sono attese novità. La società spera in un annuncio entro la serata, in cui salutare contestualmente Pioli e annunciare il nuovo tecnico che possa andare già in panchina giovedì in Conference League in trasferta con il Mainz.